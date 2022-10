/R E P R I S E -- CGI et Aktia annoncent un partenariat stratégique en management et en TI/





CGI aidera Aktia à améliorer son efficacité opérationnelle et à accélérer le développement de ses produits et services grâce à la transformation numérique et aux services TI en mode délégué

HELSINKI, le 11 oct. 2022 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) et Aktia (OMXH : AKTIA) ont conclu un partenariat stratégique qui confie à CGI la responsabilité d'une grande partie des services bancaires d'Aktia, notamment le développement et la maintenance de 150 applications essentielles. Le partenariat, évalué à 50 M? (environ 75 M$ CA), permettra à Aktia d'améliorer l'exploitation et l'évolution des produits et services bancaires existants, et d'accélérer le développement de nouveaux produits et services, afin d'optimiser l'expérience client et d'être plus concurrentielle dans un secteur financier en pleine mutation.

« Aktia compte développer des produits et services à long terme dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie visant à devenir la plus importante banque de gestion de patrimoine et à concurrencer les autres banques finlandaises et nordiques, ainsi que les nouveaux acteurs du secteur bancaire. Nous cherchons sans cesse à mieux servir nos clients, a déclaré Sari Leppänen, chef de la direction informatique de la banque. Nous avons investi dans la modernisation de nos systèmes bancaires centraux et nous les améliorons continuellement afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et de répondre aux attentes changeantes des consommateurs. CGI nous aidera à rationaliser nos opérations TI, à offrir des services bancaires novateurs et à assurer l'évolutivité de ces services pour répondre aux nouvelles demandes d'affaires. Notre partenariat avec CGI nous permettra également d'obtenir les talents essentiels dont nous avons besoin en TI et de renforcer nos activités de conformité réglementaire et de gestion des risques. »

« Nous remercions Aktia de sa confiance en nos capacités pour stimuler sa performance et sa croissance grâce à des services TI stratégiques en mode délégué, a ajouté Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI pour la Finlande, la Pologne et les pays baltes. Nos équipes fournissent l'expertise bancaire et informatique nécessaire pour moderniser les modèles d'affaires et les opérations grâce à la transformation numérique. Nous permettons ainsi à des clients comme Aktia d'exceller dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui comme de demain. Nous offrons également une assistance locale, appuyée par un réseau mondial d'experts, pour garantir une grande réactivité, du soutien 24 heures sur 24 et une extensibilité continue en fonction de l'évolution des objectifs et des exigences d'affaires. »

« Nous souhaitons la bienvenue aux plus de 50 experts en services bancaires d'Aktia qui se joindront à nous à la suite de ce partenariat stratégique, a déclaré Kimmo Koivisto, qui dirige l'unité d'affaires Finances de CGI en Finlande. Ensemble, nous sommes plus forts, et nos professionnels tirent parti de nombreuses possibilités de carrière stimulantes alors que nous poursuivons notre croissance. »

Le partenariat débutera sous la forme d'une coentreprise avant le début de l'année 2023.

La transformation numérique poursuit sa lancée dans le monde bancaire et CGI aide les banques à adopter de nouveaux modèles d'affaires, à moderniser les environnements TI existants et à se centrer davantage sur le client. Nous collaborons avec 15 des 20 plus grandes banques mondiales, ainsi qu'avec des milliers d'autres institutions financières partout dans le monde. Nous fournissons des services-conseils stratégiques en management et en TI, ainsi qu'un vaste portefeuille de solutions bancaires. Visitez cgi.com/fr/services-bancaires pour en apprendre davantage.

À propos de CGI Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'Aktia

Aktia est un gestionnaire d'actifs, une banque et un assureur-vie finlandais qui crée de la richesse et du bien-être d'une génération à l'autre depuis 200 ans. Nous offrons des services à nos clients sur tous les canaux numériques à l'échelle mondiale et en personne à nos bureaux des régions d'Helsinki, de Turku, de Tampere, de Vaasa et d'Oulu. Nos activités primées de gestion des actifs vendent des fonds d'investissement à l'échelle internationale. Nous employons environ 900 personnes en Finlande. Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion d'Aktia s'élevaient à 13,9 milliards d'euros et le total du bilan était de 11,9 milliards d'euros. Les actions d'Aktia sont cotées au Nasdaq Helsinki Ltd (AKTIA).

aktia.com

