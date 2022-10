La campagne du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons recueille plus de 1 million de dollars pour des organismes caritatifs autochtones





Le concept de la campagne a été élaboré l'an dernier par un groupe de propriétaires autochtones de restaurants Tim Hortons , et il a été mis en oeuvre après consultation de plusieurs leaders autochtones.





100 % des fonds récoltés grâce au beigne aux vermicelles orange sont versés à des organismes autochtones, comme la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec.

TORONTO, le 11 oct. 2022 Tim Hortons et ses 1 500 propriétaires de restaurant au Canada sont fiers d'annoncer que plus d'un million de dollars ont été recueillis grâce à la campagne du beigne aux vermicelles orange le 30 septembre, en soutien à des organismes autochtones et aux survivants des pensionnats.

La totalité des fonds récoltés grâce au beigne aux vermicelles orange sera versée à des organismes autochtones, comme la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec, la Société du chandail orange et la Société des survivants des pensionnats indiens.

« Nous souhaitons remercier chaleureusement Tim Hortons pour son soutien à la jeunesse des Premières Nations au Québec. Nous souhaitons aussi reconnaître et saluer son engagement et son implication au sein de sa communauté ainsi que son leadership à susciter le geste du don. Tshinishkumitnau!», a déclaré la directrice générale de la Fondation Nouveaux Sentiers, Marie-Claude Cleary.

L'idée de la campagne du beigne aux vermicelles orange a émergé l'an dernier, après la découverte de dépouilles anonymes sur le terrain d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Shane Gottfriedson et Joe Quewezance, deux franchisés Tim Hortons d'origine autochtone, possèdent un restaurant situé près de l'ancien pensionnat, qui est devenu un lieu de rassemblement improvisé pour les gens qui se rendaient sur place afin de rendre hommage aux victimes.

M. Gottfriedson, M. Quewezance et d'autres propriétaires autochtones de restaurants Tim Hortons ont fait partie d'un groupe de travail qui a créé le concept de la campagne du beigne aux vermicelles orange.

« Nous sommes tous les deux des survivants intergénérationnels des pensionnats pour Autochtones, alors ça nous a vraiment touchés », a souligné M. Gottfriedson, ancien Chef de la Première Nation Tk'emlùps te SecwépeMC et ancien chef régional de l'Assemblée des Premières Nations représentant la Colombie-Britannique.

« Lorsqu'on a su combien d'argent avait été récolté, ça nous a donné un énorme sentiment d'accomplissement. Je pense que le beigne aux vermicelles orange va aider beaucoup de nos familles et de nos communautés à améliorer leur qualité de vie ».



La Journée du chandail orange est soulignée le 30 septembre chaque année depuis 2013, année où Phyllis Webstad a raconté le récit de sa première journée au pensionnat. C'était en 1973 et elle avait six ans. Elle était tout heureuse de porter ses nouveaux vêtements pour son premier jour d'école. Toutefois, une fois sur place, elle s'est aussitôt fait enlever son nouveau chandail orange, et elle a compris que personne ne se souciait d'elle. Son organisme, la Société du chandail orange, et le mouvement Chaque enfant compte qu'elle a créé continuent de sensibiliser le public à l'histoire des pensionnats au Canada, tout en rendant hommage aux survivants, à leurs familles et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

« Je suis honorée que Tim Hortons ait choisi une fois de plus de soutenir la Société du chandail orange avec la campagne du beigne aux vermicelles orange », a déclaré Mme Webstad. « Ces fonds nous aident à mener nos activités et nos projets d'expansion, et à planifier notre 10e anniversaire qui sera souligné à Williams Lake, en Colombie-Britannique, en 2024. »

