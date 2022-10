LE DÉFI CHAÎNE DE VIE SOULIGNE L'INCROYABLE GÉNÉROSITÉ DES DONNEURS VIVANTS





QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'ensemble des régions du Québec, des donneurs vivants graviront 16 montagnes à titre de porte-étendards du Défi Chaîne de vie dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Ils poseront ce geste de solidarité pour appuyer l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire. Des donneurs vivants provenant du reste du Canada, des États-Unis, de la France, et même du Népal, se joindront aussi au mouvement en portant fièrement le drapeau Chaîne de vie au sommet de leur montagne respective.

«?Nous invitons toute la population à se joindre au* porte-étendard(s) de leur région les 15 ou 16 octobre prochain pour participer, en famille ou entre amis, à cette grande activité humaine qui vise à bâtir une société en santé, mentionne Isabelle Maréchal, marraine du Défi Chaîne de vie. Ces gestes de bienveillance permettent d'encourager ce grand mouvement pour l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire tout en donnant de l'espoir aux personnes en attente d'une greffe.?»

L'IMPORTANCE DU DON VIVANT

L'insuffisance rénale, qui peut être causée par des maladies ou conditions comme le diabète, l'hypertension, l'hérédité, les infections ou les interactions entre certains médicaments, est la 10e cause de décès au Canadai, touchant une personne sur 10ii. Puisqu'on ne guérit pas de l'insuffisance rénale, de nombreuses personnes doivent éventuellement recourir à la transplantation. Sur les 888 personnes actuellement sur la liste d'attente pour un organe au Québec, 620 personnes sont en attente d'un rein, soit 70 %iii.

En 2020, 28 % des transplantations rénales ont été rendues possibles grâce à des donneurs vivantsiv. La promotion du don vivant est donc une avenue prometteuse pour réduire la liste d'attente, autant pour les greffes de rein, que celles des lobes de foie ou des cellules souches. Qu'il soit pour un proche, pour un don croisé ou pour un don altruiste, le don vivant constitue une alternative de plus en plus recherchée par le corps médical puisque de nombreux bienfaits, dont la réduction du temps d'attente pour avoir un organe et une plus grande longévité, découlent de ce grand geste de générosité. Au Québec en 2021, 75 personnes ont fait un don vivant, plaçant la province en queue de peloton pour les dons vivants au Canadav.

PRENDRE LE TEMPS DE S'EN PARLER EN FAMILLE

«?Depuis près de 10 ans, le programme éducatif Chaîne de vie éduque les élèves de 15 à 17 ans à l'importance du don d'organes et de tissus en leur en présentant de manière responsable les différents enjeux,?» explique Lucie Dumont présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Il fait vivre aux élèves des activités pédagogiques propices à la construction d'une opinion éclairée au regard du don d'organes et de tissus pour ensuite leur permettre de poser une action citoyenne : avoir une discussion en famille. C'est en misant sur le pouvoir incroyable des jeunes en tant qu'ambassadeurs et acteurs de changement qu'on croit pouvoir créer une réelle culture du don au sein de la société québécoise,?» conclut Madame Dumont.

«?La vie peut parfois ne tenir qu'à un fil ou à quelques jours comme ce fût mon cas, souligne Thierry Houillon, parrain du Défi Chaîne de vie et greffé d'un foie. Mais aujourd'hui, les donneurs vivants ont le super pouvoir de sauver des personnes qui, comme moi, ont besoin d'un nouvel organe pour rester en vie.?Mais avant d'arriver à vouloir faire un tel geste de générosité, il faut commencer par avoir une conversation sur le don d'organes. C'est que ce fait Chaîne de vie.?»

«?Les donneurs de cellules souches ou d'un don vivant (rein, lobe de foie) méritent toute notre reconnaissance et admiration pour ce geste de grande générosité, mentionne Jean-Pierre Léger, vice-président de la Fondation de la famille Léger, partenaire principal du Défi Chaîne de vie. Merci de mettre en lumière ce maillon clé de la chaîne de vie cette année. Aussi, je profite de l'occasion pour remercier tous les enseignants Chaîne de vie qui éduquent nos jeunes sur la question du don d'organes et de tissus en milieu scolaire : une mission éducative qui me tient beaucoup à coeur?!?»

CHAÎNE DE VIE, UN ORGANISME QUI CONTRIBUE À SAUVER DES VIES?

Chaîne de vie est un organisme de bienfaisance qui repose presque entièrement sur les dons du public reçus dans le cadre du Défi Chaîne de vie pour réaliser sa mission principale d'éduquer les jeunes au don d'organes et de tissus dans les écoles d'enseignement au secondaire. Il contribue ainsi à sauver des vies. De plus, il amène les jeunes à prendre conscience de la valeur inestimable d'un corps en santé et de l'importance cruciale d'adopter de saines habitudes de vie.

Le programme de Chaîne de vie est présentement enseigné dans une centaine d'écoles du Québec et près de 100?000 jeunes ont été touchés par son message. Les plus grands spécialistes en éducation et en transplantation participent à la création de son contenu.

