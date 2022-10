GTA lance la construction de l'Alupang Data Center à Guam





GTA, le chef de file des télécommunications à Guam, a récemment organisé une cérémonie révolutionnaire pour marquer le début de la construction de l'Alupang Data Center, un centre de données et une station d'atterrissage des câbles de premier plan conçu et fabriqué à Tamuning, Guam. Ce centre de données dernier cri offrira plus de 31 000 pieds carrés d'espace au sol conforme aux normes de rang III avec une capacité de 4,0 mégawatts (MW). La durabilité et l'efficience énergétique sont des atouts inhérents au centre de données. Cette nouvelle installation pourra recevoir de nouveaux câbles de fibre sous-marins, fournissant encore plus de connectivité à et via Guam.

Sous la propriété de l'américain Huntsman Family Investments (HFI), GTA continue d'élargir son infrastructure de communications sur l'ensemble de l'île et à l'international. Paul Huntsman, président et CEO de HFI et président du conseil de GTA, déclare: "Nos investissements continus témoignent de l'importance stratégique de Guam en tant que hub de communications mondiales et sophistiquées dans le Pacifique. Nous nous engageons à fournir des opportunités technologiques, permettant notre avantage compétitif, renforçant les infrastructures de l'île, et accélérant les transformations numériques dans notre communauté".

Au côté de GTA et HFI, la gouverneure Lou Leon Guerrero et d'autres dignitaires de Guam ont posé la première pierre pour lancer la construction. Près de 100 parties prenantes étaient invitées pour assister à ce nouveau jalon dans la longue histoire de GTA.

Roland Certeza, président et CEO: "GTA exploite déjà avec succès plusieurs stations d'atterrissage des câbles et centres de données à Piti, et le développement de l'Alupang Data Center fait partie de notre engagement continu envers Guam, soutenant ainsi la croissance de l'économie numérique locale et les stratégies de transformation numérique. Il s'agit d'un projet prometteur, qui crée le premier centre de données d'informatique en périphérie dans la région, et qui fournit un hub de connectivité pour tous les nouveaux câbles transpacifiques arrivant à Guam".

GTA a sélectionné Nova et AMORIENT en tant que concepteurs en raison de leur expérience approfondie dans la construction de grands centres de données dans le monde entier et dans la fourniture de projets de construction professionnellement gérés à Guam. L'installation de deux étages et 31 000 pieds carrés est conçue pour fournir un emplacement de premier plan, une énergie fiable et stable, et une connectivité fibrée sur l'île pour répondre aux demandes des entreprises et des fournisseurs de technologies et de services de contenu. Le site offre une performance, une sécurité, une redondance et une fiabilité de calibre mondial pour résister aux typhons, aux tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. L'Alupang Data Center devrait être terminé au 3e trimestre 2024.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

