Greco Pizza donne le coup d'envoi de l'Halloween avec le défi épicé de la Pizza Roulette

TRURO, NS, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Greco Pizza, la plus grande chaîne de pizzerias du Canada atlantique, s'est associée avec Maritime Madness pour épicer un peu les choses en cette saison d'Halloween avec le lancement de son défi Roulette Pizza.

« Commander chez Greco Pizza à l'occasion d'événements comme un anniversaire, une réunion de famille ou une soirée entre amis est une tradition pour les Canadiens de l'Atlantique, et plus encore à l'occasion de l'Halloween. Pour l'Halloween cette année, nous revisitons votre pizza Greco préférée avec une petite touche épicée, s'est exprimée Catherine Coughlan, directrice du marketing et du commerce électronique chez Grinner's Food Systems. »

Lorsqu'ils passeront commande, les clients pourront choisir de jouer à la Roulette Pizza. Une des pointes de leur pizza sera injectée d'une des sauces les plus piquantes qu'offre Maritime Madness : la sauce piquante Giv'er Ghost Pepper. La surprise? Les clients n'auront aucune idée de quelle pointe il s'agit. « Il s'agit d'un concept qui va devenir indispensable pour les réunions, les soirées et autres évènements au cours des prochaines semaines. Réunissez vos amis et votre famille et jouez si vous l'osez », a ajouté Mme Coughlan.

L'offre, disponible dans tous les établissement Greco Pizza et Greco Pizza Express au Canada atlantique et en Ontario, permet aux amateurs de pizza de passer commande en ligne sur Greco.ca ou en appelant le 310-3030 du 11 au 31 octobre et de choisir de jouer à la Roulette Pizza sur n'importe quelle pizza moyenne, grande ou Party. Le personnel de la pizzeria choisira une pointe au hasard pour y injecter de la sauce piquante Giv'er Ghost Pepper, bien cachée sous la garniture.

Amiel LeBlanc, président de Maritime Madness, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Greco Pizza sur cette promotion. La Roulette Pizza présente un défi amusant que tout le monde devrait aimer relever - s'ils peuvent endurer la sauce piquante bien sûr. Giv'er fait partie de nos sauces les plus piquantes et, pour ceux qui aiment les sauces piquantes, elle est l'une de nos plus populaires.

Chaque boîte à pizza du défi Roulette Pizza présentera un autocollant d'avertissement car les piments Ghost Pepper sont parmi les plus forts du monde. La Roulette Pizza ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans, ni aux personnes particulièrement sensibles aux aliments épicés ou aux piments forts.

« Nous associer avec des entreprises locales est important pour nous, et Maritime Madness, située à l'Île-du-Prince-Édouard, propose certaines des meilleures sauces auxquelles nous ayons jamais goûtées, a affirmé Don Moore, président de Grinner's Food Systems. Cette promotion permet à nos clients de s'amuser un peu, en plus de profiter de quelque chose d'un peu différent, s'ils en ont le courage. De plus, c'est plutôt en accord avec l'esprit de la saison d'Halloween », a poursuivi M. Moore.

À propos de Greco Pizza

Le premier restaurant Greco Pizza a ouvert ses portes en 1977 à Moncton. La chaîne compte aujourd'hui plus de 110 établissements au Canada atlantique. Marque aimée de tous, elle a été classée chaîne de pizzerias préférée du Canada atlantique pendant plus de 45 ans et est la chaîne de pizzeria numéro un au Canada atlantique. Greco Pizza est surtout populaire pour ses pizzas, ses bâtonnets à l'ail, sa croûte assaisonnée gratuite et ses donairs. La viande d'un donair Greco est assaisonnée des mêmes saveurs du vieux monde qui étaient utilisées dans leur tout premier établissement, il y a 45 ans de cela. Greco Pizza offre également des options sans gluten et au chou-fleur pour les amateurs de pizzas aux régimes alimentaires particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez consulter Greco.ca et nos pages Facebook, Instagram et Linkedin.

À propos de Maritime Madness

Maritime Madness fête cette année 20 années de « Cuisiner la folie ». Toutes les sauces sont faites maison puis expédiées depuis leur propre établissement situé en plein coeur de la campagne de l'Île-du-Prince-Édouard. Leurs sauces sont offertes par plus de 400 détaillants à travers le Canada, et avec plus de 4 000 excellentes (et parfois rigolotes) critiques sur leur site Web, il est facile de comprendre pourquoi et comment ils continuent à se développer année après année. Avec plus de 40 sauces à leur actif, ils ont une sauce pour tous les goûts et tous les palais, même les plus sensibles. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.maritimemadness.com ou clavarder avec eux directement depuis les médias sociaux.

