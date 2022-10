Livraison/vente à emporter : une nouvelle étude de Deliverect révèle une hausse des commandes malgré l'inflation et l'augmentation du coût de la vie





Plus de 7 000 consommateurs ont été interrogés à travers le monde pour identifier leurs préférences et l'évolution de leurs habitudes en matière d'offre de restauration.

Cette étude marque le lancement de la série " Food for Thought " de Deliverect, qui fournit des conseils pratiques aux responsables et exploitants de restaurants afin de développer leur activité.

PARIS, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Deliverect, acteur incontournable de la gestion de commandes en ligne[1] dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, annonce les résultats d'une nouvelle étude, qui révèle que les consommateurs effectuent davantage de commandes en livraison et en vente à emporter aujourd'hui qu'avant la récente période d'inflation mondiale. L'étude, commandée par Deliverect et réalisée par Censuswide dans plusieurs pays[2], met en évidence que 57,34 % des consommateurs achètent désormais jusqu'à trois plats à emporter par semaine, contre 49 % avant l'augmentation de l'inflation.

Une augmentation des commandes de repas qui se confirme également en France : selon l'étude, 73.15% des Français achètent désormais jusqu'à trois plats à emporter par semaine, contre 66.06% avant la période d'inflation actuelle.

L'étude révèle que si les consommateurs accordent plus d'importance à la façon dont ils dépensent leur budget, ils sont plus enclins à réduire d'autres activités telles que l'achat de vêtements (44%), les sorties au restaurant (47%) et les voyages (43%).

" Indéniablement, les consommateurs font de plus en plus attention à leurs dépenses dans le contexte mondial de hausse de l'inflation et du coût de la vie ", a déclaré Zhong Xu, PDG et cofondateur de Deliverect. "Les résultats de l'étude pourront en surprendre certains, mais de toute évidence, les gens continuent de privilégier et d'apprécier les aspects pratiques de la livraison et de la vente à emporter de repas. Cependant leurs exigences continuent d'augmenter en termes de qualité, cohérence et rapidité. La technologie est là pour aider les professionnels de la restauration à gérer tout ce qui rentre dans le processus de commandes et à en tirer une rentabilité et une efficacité opérationnelle accrues. »

La qualité avant tout

Tout en veillant à leurs dépenses, les consommateurs placent la saveur et la qualité des produits au premier rang de leurs priorités. Plus de deux tiers (69%) des personnes interrogées déclarent que le goût des aliments est plus important, tout comme la qualité des produits du restaurant (67%). Les consommateurs recherchent également des preuves sociales avant de choisir un restaurant, et près de trois personnes sur cinq (59%) affirment que les évaluations des restaurants et les commentaires des clients sont plus importants qu'auparavant. Dans l'ensemble, la principale raison qui incite les consommateurs à passer à nouveau commande dans un restaurant est la bonne qualité des plats (52%).

Un choix influencé par la rapidité et la fluidité des livraisons

La rapidité et la fluidité des livraisons constituent un autre élément déterminant pour les consommateurs. Une livraison rapide est susceptible d'inciter les personnes interrogées à commander à nouveau auprès d'un restaurant (41%), tout comme l'arrivée des plats à la bonne température (31%). Trente-deux pour cent des consommateurs sont également susceptibles de choisir un restaurant plutôt qu'un autre en raison d'un délai de livraison plus court, et 25% choisissent un restaurant en raison de sa proximité ou de son emplacement pratique. Trente-huit pour cent des répondants considèrent également que le délai moyen maximal pour recevoir leur commande est de 21 à 30 minutes.

Des commandes stimulées par les multiples options de livraison disponibles

Les consommateurs font confiance aux applications de livraison pour leur offrir le meilleur rapport qualité-prix. Un tiers (37%) des personnes interrogées estiment que commander un repas auprès d'un restaurant via des applications telles que Deliveroo, Uber Eats, JustEat est la solution la plus fiable, suivie de très près par la commande directe auprès du restaurant (35%).

« Notre collaboration avec Deliverect a grandement contribué au développement de l'activité de Chipotle. Elle nous a permis de nous associer avec de nouveaux partenaires de livraison et d'augmenter notre capacité de traitement des transactions » déclare Andrew Lawrence, directeur informatique de Chipotle pour le Royaume-Uni et l'Europe. « Cela nous permet d'augmenter la satisfaction de vos clients, alors que d'engouement pour les livraisons et les plats à emporter n'a jamais été aussi fort."

Cette étude fait suite à une enquête de Deliverect portant sur les préférences des consommateurs en matière de durabilité et marque le lancement de sa série d'études en cours, « Food for Thought ». Cette série continuera d'examiner les préférences et les habitudes des consommateurs afin d'identifier les opportunités et axes prioritaires permettant aux responsables et exploitants de restaurants de développer leur activité.

A propos de Deliverect

Deliverect est une solution SaaS (Solution As A Business) qui simplifie la gestion des commandes en ligne. Deliverect inte?gre de manie?re transparente les commandes en ligne des plateformes de livraison et click & collect (Uber Eats, Deliveroo, JustEat, Clickeat, etc.), permettant a? plus de 27 000 e?tablissements d'ame?liorer le service ope?rationnel et d'accroi?tre la satisfaction des clients. Ope?rant dans plus de 40 marche?s dans le monde, Deliverect a la confiance de chai?nes de restaurants comme Big Mamma et de produits de grande consommation tels que Unilever, ainsi que de petits et moyens restaurants et de dark kitchen du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.deliverect.com/fr-fr .

[1] Livraison, click and collect et commandes à table

[2] Cette étude a été réalisée en collaboration avec Censuswide, auprès de 7.000 consommateurs en Europe (dont plus de 1.100 Français), au Moyen-Orient, en Australie et aux États-Unis.

