SolarPower Europe: 13 PDG du secteur solaire appellent la Commission européenne à soutenir de toute urgence la fabrication solaire photovoltaïque





Hier, dans le contexte des objectifs critiques de déploiement solaire et de sécurité énergétique dans l'UE, 12 PDG de leaders de la fabrication de solutions photovoltaïques, et le PDG de SolarPower Europe, ont écrit à la Commission européenne pour demander des mesures urgentes visant à soutenir le redéveloppement de la fabrication de solutions solaires en Europe.

La lettre se félicite du récent plan REPowerEU et de la stratégie solaire de l'UE, tout en faisant référence à des mesures internationales qui intensifient la compétitivité mondiale des chaînes de valeurs solaires photovoltaïques en dehors de l'Europe. Aux États-Unis, les avantages de l'Inflation Reduction Act (IRA) en termes de dépenses opérationnelles (OpEx) et de dépenses de capital suscitent l'intérêt des investisseurs. En Inde, un concept innovant d'enchères apporte une transparence similaire au secteur. Les signataires mettent en avant le récent rapport spécial de l'AIE sur les chaînes d'approvisionnement, qui fait état de préoccupations quant à la concentration dominante des chaînes d'approvisionnement sur une géographie unique.

Afin de garantir la participation compétitive de l'Europe dans une chaîne d'approvisionnement solaire mondialement diversifiée, et en réponse au discours de la présidente von der Leyen sur l'État de l'Union le mois dernier, les signataires invitent la Commission à reproduire le succès du paquet législatif sur les semi-conducteurs pour les technologies solaires photovoltaïques critiques, et à promouvoir la production solaire photovoltaïque dans les plans nationaux de résilience et de reprise. Ceci se traduit par un soutien financier accéléré à des projets de fabrication à grande échelle, et un soutien OpEx compétitif, en particulier pour la production énergivore de polysilicium et de lingots/plaquettes.

Signataires de la lettre:

Matthias Taft, PDG, BayWa r.e.

Salvatore Bernabei, PDG, Enel Green Power

Mark Widmar, PDG, FirstSolar

Elisabeth Strauss-Engelbrechtsmüller, PDG, Fronius

Joachim Goldbeck, PDG, Goldbeck Solar

Udo Möhrstedt, PDG, IBC SOLAR

Xabier Viteri, directeur général, énergies renouvelables, Iberdrola Group

Gunter Erfurt, PMP, PDG, Meyer Burger

Gøran Bye, PDG, Norwegian Crystals

Jürgen Reinert, PDG, SMA Solar Technology

Walburga Hemetsberger, PDG, SolarPower Europe

Armin Froitzheim, directeur de la technologie et directeur général, Solarwatt

Christian Hartel, PDG, Wacker Chemie AG

À propos de SolarPower Europe:

SolarPower Europe est la passerelle primée entre les décideurs politiques et la chaîne de valeur solaire photovoltaïque. En tant qu'association dirigée par ses membres pour le secteur solaire photovoltaïque européen, SolarPower Europe représente plus de 280 organisations sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

