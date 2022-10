Straive nomme Josh Blair au poste de président





MUMBAI, Inde, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Straive (anciennement SPi Global), leader en solutions technologiques de contenu, de technologies de l'éducation et de données à destination des grandes entreprises internationales, a nommé Josh Blair président non exécutif.

Josh Blair est le PDG et cofondateur de la société pionnière en technologies de l'éducation Impro.AI. Josh Blair est également vice-président de TELUS International, président du comité de gouvernance de Neighbourly Pharmacies et associé chez Esplanade Ventures. Avant 2020, Josh Blair a passé 25 ans au sein de la société TELUS, où il occupait jusqu'à récemment le poste de président de groupe supervisant les divisions TELUS Santé, TELUS Agriculture, TELUS Affaires et TELUS Capital de risque.

« Nous sommes ravis que Josh Blair rejoigne notre conseil en tant que président non exécutif. Josh Blair a eu une grande influence sur divers programmes de transformation numérique, et nous sommes impatients de mettre à profit son expérience et sa perspicacité, alors que la transformation de Straive se poursuit », a déclaré Ratan Datta, PDG de Straive.

« Nous avons aimé travailler avec Josh pendant toutes ces années chez TELUS International, et sa direction a permis d'accélérer le succès de ses entreprises. Nous sommes impatients de le voir prendre la présidence de Straive, alors que l'entreprise continue de croître et d'atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Jimmy Mahtani, directeur général de Baring Private Equity Asia.

« En tant que président de Straive, je me réjouis à l'idée de collaborer avec Baring Private Equity Asia, avec le conseil et avec l'équipe de direction pour poursuivre la transformation de Straive en investissant dans les meilleurs talents et dans des technologies numériques axées sur la prestation de services de la plus haute qualité à ses clients », a déclaré Josh Blair.

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive est une entreprise de technologie de contenu de premier plan qui fournit des services de données, une expertise spécialisée (SME) et des solutions technologiques dans de multiples domaines, tels que le contenu de recherche, l'apprentissage en ligne/les technologies de l'éducation et les fournisseurs de données/d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multi-géographiques réparties stratégiquement dans sept pays : Singapour (siège), l'Inde, les Philippines,les États-Unis, le Nicaragua, le Vietnam et le Royaume-Uni.

