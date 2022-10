Percona, expert en bases de données open source, nomme Ann Schlemmer comme CEO





Percona, leader dans le domaine des logiciels, du support et des services en matière de bases de données open source, a annoncé aujourd'hui qu'Ann Schlemmer, ancienne présidente, assume officiellement la fonction de CEO, tandis que Peter Zaitsev passe du poste de CEO à celui de fondateur, où il restera stratégiquement engagé dans la société.

L'accession d'Ann Schlemmer au poste de CEO est la dernière extension de ses responsabilités au cours de ses dix années chez Percona. Mme Schlemmer a occupé le poste de présidente de Percona au cours des deux dernières années. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise en 2013, Mme Schlemmer a assumé plusieurs postes de direction, notamment ceux de directrice principale du conseil, de vice-présidente de la réussite client et de directrice générale.

« Avant tout, je tiens à remercier Peter Zaitsev pour son leadership exemplaire qui a marqué Percona depuis sa création », a déclaré Ann Schlemmer, CEO de Percona. « Sans son leadership, Percona ne se trouverait pas dans une position aussi avantageuse et enthousiasmante comme nous le sommes aujourd'hui. En tant que nouvelle directrice générale de Percona, je m'engage à continuer dans la même lignée d'excellence de Peter en matière d'open-source et, en me fondant sur ce travail de base, à amener Percona vers de nouveaux sommets. Il n'y a jamais eu de moment plus enthousiasmant pour faire partie de Percona ».

Bien qu'il reste désormais en retrait par rapport à la plupart des fonctions managériales, M. Zaitsev n'en restera pas moins dirigeant et s'engagera auprès des clients et des employés de Percona de différentes façons, notamment en prenant la parole lors de conférences, en participant à des webinaires, en tenant un blog et en interagissant avec le personnel de Percona dans son ensemble.

« Alors que Percona continue encore de dépasser nos plus grandes attentes et nos rêves les plus audacieux, je reconnais que c'est le moment idéal pour passer le témoin de la direction à la seule personne la mieux placée capable d'offrir et de cristalliser une vision encore plus large à l'avenir », a déclaré M. Zaitsev. « J'ai pleinement confiance dans le fait que je laisse Percona entre de bonnes mains avec Ann [Schlemmer] et le reste de notre équipe de gestion exécutive (EMT) pour développer notre entreprise et continuer à servir la communauté open source comme nous l'avons fait au cours des 16 dernières années. Cette transition est la meilleure preuve de confiance que je puisse donner à Percona en tant qu'entreprise et à l'équipe qui est à l'origine du succès continu de Percona et de nos clients ».

Les changements de personnel reflètent la trajectoire de croissance accélérée de Percona, ancrée dans sa récente entrée dans l'espace DBaaS avec l'annonce de la nouvelle offre, Percona Platform. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a enregistré une croissance annualisée de 20 % des téléchargements de logiciels sur 12 mois, ainsi qu'une augmentation des taux de renouvellement de 72,9 % pour l'exercice 2020 qui sont passés à 83 % pour l'exercice 2021. L'entreprise a également vu son effectif augmenter, passant d'environ 200 employés en 2020 à plus de 350 aujourd'hui.

À propos de Percona

Percona est largement reconnue comme une entreprise d'envergure internationale dans le domaine des logiciels de base de données open source, du support et des services. Il s'agit d'une organisation dédiée qui aide les entreprises à améliorer le fonctionnement des bases de données et des applications grâce à une combinaison unique d'expertise et de logiciels open source. Percona collabore avec de nombreuses marques internationales dans de nombreux secteurs d'activité, créant une expérience unifiée pour surveiller, gérer, sécuriser et optimiser les environnements de bases de données de toute infrastructure.

Percona donne aux organisations la liberté de choisir, la liberté de créer et la liberté de faire la différence, en les aidant à évoluer et à innover rapidement à mesure qu'elles se développent. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.percona.com.

Les bases de données fonctionnent mieux avec Percona

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 20:55 et diffusé par :