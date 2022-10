Le champion de la billeterie de la Fête nationale de la Chine « HOME COMING » ouvrira ses portes partout dans le monde à partir du 21 octobre





BEIJING, 10 octobre 2022 /CNW/ -- Au 8 octobre, le film HOME COMING a officiellement pris la tête de la billetterie de la fête nationale chinoise avec plus de 152 millions de dollars en semaine d'ouverture. CMC Pictures a déjà annoncé le plan de distribution mondiale du titre et le sortira en Amérique du Nord, en Océanie, en Europe, en Asie du Sud-Est et sur le reste des principaux marchés cinématographiques à partir du 21 octobre.

Basé sur des événements réels, à travers le désert et les tirs d'artillerie, le film HOME COMING décrit le voyage périlleux de 2 diplomates chinois non armés emmenant 125 Chinois d'outre-mer pour fuir un pays déchiré par la guerre. Le film est réalisé par Xiaozhi Rao, producteur exécutif de Frant Gwo & Hongwei Wang, mettant en vedette Yi Zhang, Junkai Wang et Tao Yin.

Tourné en IMAX, HOME COMING a construit une ville désolée de 20 000 m2 et filmé dans un véritable désert. Sa qualité authentique a été largement saluée après la projection.

CMC Pictures, le distributeur étranger de COMING, a distribué plus de 60 superproductions chinoises telles que THE WANDERING EARTH, NE ZHA, WOLF WARRIOR 2, IP MAN 4 : LA FINALE et L'ODYSSÉE D'UN ÉCRIVAIN à l'échelle internationale. Elle est actuellement l'un des principaux distributeurs de films chinois sur le marché mondial.

