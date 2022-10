Une résolution 4K supérieure et imbattable - le téléviseur M550K de Toshiba TV





HONG KONG, 10 octobre 2022 /CNW/ - À l'ère où la technologie de la télévision est la plus avancée, le téléviseur M550K de Toshiba TV met la résolution 4K à l'honneur grâce à sa capacité unique d'affichage optimal de contenu HD. Chaque pixel compte sur le téléviseur M550K de Toshiba TV, qui représente ce qui se fait de mieux en matière de qualité d'image et qui est toujours éblouissant, quel que soit l'endroit où il se trouve. Toshiba TV, qui continue de se surpasser avec sa gamme de téléviseurs M550, a connu une croissance annuelle impressionnante de 196 % de son volume des ventes mondiales.

Que les utilisateurs visionnent leur contenu préféré directement à la télévision ou projettent du contenu à l'aide de petits appareils comme des téléphones intelligents et des ordinateurs portables sur le téléviseur, le M550K de Toshiba TV est conçu pour offrir des images ultra-haute définition de qualité professionnelle afin d'assurer la meilleure expérience de visualisation possible. Les systèmes REGZA Audio Power Pro et Dolby Atmos de Toshiba complètent l'affichage superbe du téléviseur M550K avec une puissance sonore à couper le souffle. Avec une technologie d'amplification des basses qui exploite au maximum le potentiel de chaque son émanant du téléviseur, le M550K transforme la maison en un théâtre immersif captivant et sans limites.

Avec une palette de nuances de couleurs vives plus complète, la technologie Wide Color Gamut constitue l'une des nombreuses caractéristiques intégrées au téléviseur M550K de Toshiba TV. Conçu pour reproduire les images dans un affichage plus fin et plus riche, le téléviseur M550K de Toshiba TV transmet des images d'une profondeur exceptionnelle, plus nettes et plus étoffées que n'importe quel téléviseur LED traditionnel disponible sur le marché. Profitez de films, de jeux, de sports et d'autres contenus avec des images HD de qualité supérieure et d'un réalisme à couper le souffle à chaque scène. Cette précision s'appuie sur la technologie 4K Brilliance Restoration, une autre capacité remarquable du téléviseur M550K de Toshiba TV.

À chaque fois que les utilisateurs allument le téléviseur M550K pour afficher du contenu, l'image qui s'affiche est analysée afin d'assurer la meilleure qualité possible. Une caractéristique dynamique et mobile comme la technologie 4K Brilliance Restoration ne se contente pas d'analyser les images. Elle divise chacune d'entre elles et la restaure avec une luminosité ultra HD, en utilisant des couleurs qui l'améliorent naturellement avant qu'elle ne soit affichée pour vous en temps réel.

Le temps passé devant la télévision devient plus intéressant, grâce à la cohérence de la technologie 4K Brilliance Restoration du téléviseur M550K de Toshiba TV. Dites adieu aux images ternes et floues avec le téléviseur du maître artisan par excellence, qui affine les images grâce à une restauration de pointe à une vitesse hors pair.

Transformez l'expérience de divertissement à domicile avec la puissante technologie d'affichage du téléviseur M550K de Toshiba TV et profitez d'un affichage des plus réalistes, qui repousse les limites des téléviseurs LED traditionnels.

Pour en savoir plus, restez à l'affût des publications de Toshiba TV sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911953/image_5022994_37858278.jpg

SOURCE Toshiba TV

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 18:08 et diffusé par :