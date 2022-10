Selon une nouvelle étude le « Payment Processing as a Business » est une opportunité pour les banques





Une étude indépendante menée par Celent pour le compte d'Icon Solutions a révélé, en réponse aux pressions commerciales, tendances évolutives et exigences règlementaires, que le traitement des paiements devient plus une activité qu'un produit, créant ainsi de nouvelles opportunités de valeur pour les banques.

L'enquête, lancée aujourd'hui à Sibos, a montré que le modèle de traitement du paiement actuel pour les paiements de compte-à-compte (A2A) est inefficace, avec 86 % des banques du niveau 1 qui trouvent qu'il est difficile de maintenir des marges sur les paiements ? un taux qui était à 59 % en 2021. En réponse à cette situation, les banques se tournent de plus en plus vers des fournisseurs ou tierces parties auxquels elles confient le traitement des paiements, afin de pouvoir mieux se concentrer sur d'autres priorités stratégiques. Selon le rapport, 57 % des banques de niveau 2 et 3 sont actuellement en partenariat avec des fournisseurs afin de consacrer leurs ressources internes à des initiatives liées à l'innovation commerciale.

Cette dynamique de marché constitue une bonne occasion pour les banques d'adopter des stratégies pour le « Payments Processing as a Business (PPaaB) », le traitement des paiements comme activité commerciale. Bien que de nombreuses banques fournissent déjà des services bancaires et de paiement à d'autres banques à travers des modèles bancaires correspondants, il existe un potentiel important d'expansion de ces opportunités. Les données indiquent que 22 % des banques de niveau 2 et 3 pourraient considérer aujourd'hui une autre banque comme partenaire stratégique externe pour les paiements. Cela n'est pas surprenant car 87 % des banques de niveau 1 pensent activement à faire des paiements une activité commerciale séparée.

« Le secteur du traitement des paiements est très dynamique, mais toute banque souhaitant pénétrer cet espace pourrait apporter une nouvelle valeur au marché », déclare Kieran Hines, analyste principal chez Celent. « En tant qu'entités réglementées, les banques occupent une place de choix pour proposer une offre semblable à un service de bout-en-bout à d'autres banques, en y incluant des services liés à la conformité, au service client, à la liquidité et à la liquidation. Cela serait une proposition intéressante pour les banques de taille moyenne et constitue une opportunité pour des établissements plus importants d'accroître leurs revenus, d'augmenter l'envergure du traitement et d'accélérer la modernisation de leurs propres systèmes de paiement ».

Malgré l'importance d'alléger les pressions exercées sur les marges, l'étude a également révélé que les stratégies de PPaaB doivent aller encore plus loin et s'axer autour du soutien à la prestation des services à valeur ajoutée qui apportent des offres innovantes aux clients. Les banques qui tentent de pénétrer ce marché doivent investir dans de nouvelles capacités ainsi qu'adopter l'esprit d'un fournisseur ou d'une fintech en matière de prestation et d'amélioration des services.

Toine van Beusekom, directeur de la stratégie chez Icon, explique : « Les exigences émergentes créent de nouvelles opportunités de valeur. Par exemple, les réglementations de la banque ouverte entraînent l'augmentation considérable dans l'adoption des paiements A2A comme une alternative plus rentable, plus rapide vers des paiements basés sur carte. Mais la concurrence s'intensifiant autour des paiements A2A, les banques vont subir une pression de la part des parties prenantes de la fintech et des grandes firmes technologiques. Cela permettra aux banques d'user de leurs valeurs uniques en matière de technologie et de réglementation pour fournir des services à valeur ajoutée, tels que le crédit, le traitement des plaintes et l'assurance, qui sont nécessaires pour que les paiements A2A correspondent exactement à des produits de carte sans céder le terrain aux nouveaux arrivants sur le marché ».

Le rapport indique que pour capitaliser sur la transformation du traitement des paiements, les banques doivent passer par la transformation des paiements à leur propre niveau. Leur réussite passe par la modernisation et l'adoption d'une approche cloud, élastique et axée sur la connectivité. Elles devront également réaliser des investissements en matière de compétences et de nouvelles capacités.

Beusekom ajoute : « Il n'est pas évident d'introduire sur le marché une offre PPaaB compétitive et de traiter des paiements comme un centre de profit. Cela nécessite une stratégie nette basée sur la durabilité, la résilience et l'indépendance, appuyée par des solutions technologiques qui redonnent le contrôle aux banques et leur permettent d'augmenter leurs offres à leur propre rythme afin de satisfaire de nouvelles exigences. Et pour les banques qui s'apprêtent à choisir un fournisseur de PPaaB, il est important que l'aspect demande soit bien planifié et préparé à garantir un processus simple de sélection du fournisseur ».

Icon présentera en détail les stratégies du traitement des paiements à Sibos. Retrouvez l'équipe à Dis36 pour en savoir plus sur comment l'expertise de Icon, ses solutions et son expérience peuvent aider les banques à définir et appliquer une approche « greenhouse » au traitement des paiements dans le but d'un contrôle durable.

Pour télécharger le rapport complet, « The Payments Processing Opportunity for Banks: Moving Account-Based Payments From Cost Centre to Revenue Stream », veuillez cliquer ici.

