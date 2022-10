Thermo Fisher Scientific lance un panel marqué CE-IVD conçu pour la détection des bactéries gastro-intestinales les plus communes





Thermo Fisher Scientific, le leader mondial au service de la science, annonce aujourd'hui le lancement du panel de détermination des bactéries entériques TaqPath, un panel marqué CE-IVD conçu pour détecter les bactéries gastro-intestinales communes et pour permettre aux praticiens d'identifier la cause profonde d'une infection afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement adapté à leurs clients. Depuis mai 2022, le panel est enregistré et bénéficie d'un certificat valide, établi au titre de la directive IVDD.

Le nouveau test, conçu pour l'analyse d'échantillons de selles et la détection d'un ensemble de bactéries gastro-intestinales communes, s'appuie sur la technologie d'amplification en chaîne par polymérase (PCR). Cet ensemble inclut notamment les bactéries suivantes : Salmonella spp., Shigella spp./E. coli entéroinvasif (ECEI), Campylobacter jejuni, Campylobacter coli et Campylobacter upsaliensis. Ce test permet d'obtenir des résultats fiables en environ deux heures tout en offrant une sensibilité et une spécificité supérieures à 98 %. Comparativement, les résultats d'analyses d'échantillon réalisées dans les laboratoires nécessitent parfois jusqu'à deux semaines d'attente.

« La capacité du panel de détermination des bactéries entériques TaqPath à identifier et à différencier les agents pathogènes responsables de la diarrhée les plus courants, facilitera l'accessibilité des tests et fournira une plus grande flexibilité aux laboratoires lors de l'identification des bactéries gastro-intestinales », déclare le Dr Manoj Gandhi, directeur médical principal des solutions de dépistage génétique chez Thermo Fisher Scientific. « La détection de ces différents agents pathogènes à l'aide d'un test unique permettra de préserver les précieuses ressources des laboratoires tout en continuant de fournir aux praticiens les informations essentielles nécessaires au choix de la bonne approche thérapeutique pour leurs patients. »

Les tests utilisant le panel de détermination des bactéries entériques TaqPath peuvent être effectués dans un seul tube à essai et sont évolutifs pour répondre aux besoins des laboratoires en permettant de traiter jusqu'à 93 échantillons simultanément. Lorsque ces tests sont effectués avec les systèmes QuantStudio 5 et QuantStudio 5 Dx de Thermo Fisher, les résultats des échantillons sont interprétés et générés automatiquement, ce qui permet aux techniciens de laboratoire de gagner du temps et de se concentrer sur d'autres tâches.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le panel de détermination des bactéries entériques TaqPath, veuillez vous rendre sur www.thermofisher.com/taqpathentericselect

Le panel de détermination des bactéries entériques TaqPath est marqué CE et destiné au diagnostic in vitro.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 milliards de dollars. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos clients accélèrent la recherche dans le domaine des sciences de la vie, relèvent des problèmes analytiques complexes, augmentent la productivité de leurs laboratoires, améliorent la santé des patients grâce aux diagnostics ou le développement et la fabrication de thérapies vitales, nous sommes là pour les aider. Notre équipe mondiale offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, de commodités d'achat et de services pharmaceutiques grâce à nos marques leaders du secteur, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon et PPD. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.thermofisher.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 13:05 et diffusé par :