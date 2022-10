SmartStream inaugure une technologie basée sur l'IA pour gérer les exceptions





SmartStream, le fournisseur de solutions financières pour la gestion du cycle de vie des transactions (TLM®) annonce aujourd'hui le lancement de SmartStream Air version 7 - pour mieux contrôler la gestion des exceptions à l'aide d'une technologie avancée d'IA native du cloud. Il s'agit d'une première dans le secteur, les processus de gestion des exceptions par l'IA apprenant des comportements des utilisateurs ; elle est conçue pour aider les réconciliateurs à se concentrer sur d'autres tâches, ce qui permet aux entreprises de réduire les coûts de gestion de leurs réconciliations.

L'IA de SmartStream Air pour la gestion des exceptions complétera automatiquement les champs, définira des étiquettes et exécutera des automatisations - le tout en fonction des processus qu'elle a appris. Qui plus est, elle pourra fournir des suggestions à l'utilisateur ou automatiser entièrement le processus - améliorant ainsi considérablement les taux de STP.

À ce jour, la gestion des exceptions est contrôlée par les utilisateurs ou par des règles d'automatisation définies par l'utilisateur. A contrario, la nouvelle version s'inspire des actions quotidiennes d'un utilisateur lors de la gestion des exceptions et suggère de quelle manière les attributs des exceptions doivent être remplis. Elle aidera le processus de gestion des exceptions, complexe et fastidieux, en apprenant directement des actions de l'utilisateur ou des données historiques - et lorsque le modèle est maîtrisé, l'IA peut prédire les champs et les flux de travail pour la gestion des exceptions.

Jethro MacDonald, Chef de produit - Intelligence artificielle et apprentissage automatique, chez SmartStream, déclare : « Notre SmartStream Air version 7 réduira considérablement le temps passé à travailler sur la gestion des exceptions qui résultent de données non appariées, ou de problèmes d'intégrité des données. La technologie d'IA classifiera automatiquement la priorité, l'assignera aux équipes pertinentes, ajoutera des étiquettes incluant des statuts, et remplira les champs de détail des exceptions, permettant aux réconciliateurs de gérer leur travail plus efficacement. Nous sommes convaincus de pouvoir répondre aux attentes du marché et nous sommes fiers d'être les premiers à offrir de telles capacités. »

L'objectif de SmartStream est d'intégrer la gestion des exceptions grâce à l'IA à sa série de solutions de traitement de middle et de back-office leaders sur le marché, ce qui signifie que sa base de clients établie bénéficiera des avantages opérationnels qu'apporte une technologie avancée basée sur l'IA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

