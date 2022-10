NEC choisit les systèmes GPU de Supermicro pour l'un des plus grands supercalculateurs du Japon pour la recherche avancée en IA





Cette solution ajoute 580 pétaflops de performance en matière d'IA pour répondre à la demande croissante de formation d'IA, et tirer parti du vaste portefeuille de Supermicro et de ses antécédents éprouvés en matière de solutions globales d'IA à grande échelle

SAN JOSÉ, Californie, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques globales pour le Cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, a annoncé que NEC Corporation avait sélectionné plus de 116 serveurs GPU de Supermicro incorporant les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3ème génération à double socket, avec chacun huit GPU NVIDIA A100 de 80 Go. En conséquence, la gamme de serveurs GPU de Supermicro pourra inclure les processeurs évolutifs Intel Xeon les plus récents et les plus puissants et les GPU IA les plus avancés de NVIDIA.

« Supermicro est ravie de fournir 580 pétaflops supplémentaires de puissance de formation en IA à ses installations d'IA dans le monde entier », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Des serveurs GPU de Supermicro ont été installés chez NEC Corporation et sont utilisés pour mener des recherches de pointe sur l'IA. Nos serveurs sont conçus pour les charges de travail d'IA les plus exigeantes et utilisent les CPU et GPU les plus performants. Nous continuons de travailler avec des clients de premier plan dans le monde entier pour atteindre leurs objectifs commerciaux plus rapidement et plus efficacement grâce à nos solutions avancées de serveurs montés en rack. »

Le superordinateur NEC pour la recherche sur l'IA est utilisé pour maintenir et renforcer sa réputation dans le développement de l'IA. Ce superordinateur d'IA deviendra le plus grand de l'industrie au Japon, avec une performance de plus de 580 pétaflops. Des centaines de chercheurs en IA utilisent déjà une partie du système du NEC. L'ajout de ce système 580 pétaflops de Supermicro en fera le principal environnement de recherche et de développement dédié à l'IA au Japon, ce qui contribuera à accélérer le développement d'algorithmes d'IA plus avancés. Cette solution est basée sur la plate-forme de supercalculateur NVIDIA HGXtm AI qui comprend NVIDIA NVLink® et le NVIDIA NVSwitchtm.

« NEC Corporation mène la révolution en matière d'IA en menant des recherches de pointe à l'aide des serveurs GPU de Supermicro », a déclaré Takatoshi Kitano, architecte principal de la plateforme d'IA chez NEC. « Le serveur GPU de Supermicro est hautement extensible et personnalisable, ce qui permet au système d'évoluer avec souplesse en épousant les futures avancées de la recherche en matière d'IA. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Supermicro pour faire avancer nos recherches sur l'IA. »

Plus précisément, les nouveaux systèmes de Supermicro comprennent le serveur SYS-420GP-TNAR , qui est optimisé pour les applications d'apprentissage distribué à grande échelle. Chaque serveur contient deux processeurs Intel Xeon Platinum 8358 (32 coeurs, 2,6 GHz), 1 To de mémoire et huit GPU NVIDIA A100 Tensor Core de 80 Go. Le stockage local pour chaque serveur se compose d'un SSD NVMe de 1,9 To et de quatre SSD NVMe de 7,6 To pour les données. L'interconnexion entre les serveurs se compose de cinq interfaces NVIDIA ConnectX-6 à port unique et d'une seule interface NVIDIA ConnectX-6 à double port pour le stockage.

Pour en savoir plus sur la façon dont NEC utilise les serveurs GPU de Supermicro, veuillez lire : NEC AI utilise les serveurs de Supermicro pour accroître la recherche sur l'IA (document en anglais)

Pour en savoir plus sur les serveurs GPU de Supermicro, rendez-vous sur : https://www.supermicro.com/en/products/gpu

