AtlasEdge élargit davantage sa plateforme européenne avec l'acquisition de Datacenter One





AtlasEdge, un fournisseur de centres de données périphériques (Edge) paneuropéen de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Datacenter One ("DC1"). La transaction fait avancer l'expansion d'AtlasEdge en Europe, DC1 étant un fournisseur de centres de données de premier plan en Allemagne.

Cette acquisition accélérera l'expansion d'AtlasEdge en Allemagne, un marché stratégique clé pour les centres de données et la première économie numérique en Europe. L'implantation des installations de haute qualité, sur mesure, de DC1 complète les opérations existantes d'AtlasEdge à Berlin et Hambourg, améliorant ainsi la faculté d'AtlasEdge à servir des clients sur cinq marchés régionaux allemands avec une importante capacité "prêt-à-vendre". Elle intervient également à un moment où la première vague de déploiements Edge s'accélère à travers l'Europe, avec une demande croissante des clients pour une infrastructure numérique plus proche de l'utilisateur final, induite par les entreprises et les plateformes plus grandes.

L'équipe dirigeante de premier plan de DC1, avec sa connaissance approfondie du marché allemand et un historique de développement réussi, restera inchangée à l'issue de la transaction. Wolfgang Kaufmann, PDG de DC1, rejoindra également l'équipe de direction d'AtlasEdge.

« Il s'agit là d'une transaction hautement stratégique pour AtlasEdge », a affirmé Giuliano Di Vitantonio, PDG d'AtlasEdge. « L'Allemagne est une partie importante de nos projets d'expansion et un marché sur lequel la demande des clients a augmenté dans de multiples agglomérations. L'acquisition de DC1 fait d'AtlasEdge la plus importante plateforme distribuée d'Allemagne, avec une capacité "prêt-à-vendre" dans des endroits stratégiques à travers le pays. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos nouveaux collègues et de continuer à accroître notre présence sur le continent. »

Wolfgang Kaufmann, PDG de DC1, a déclaré : « L'expertise commune de DC1 et d'AtlasEdge, conjointement au changement d'échelle et à l'offre client croissante permis par cette transaction représente un véritable gain. Nous avons constaté de façon concrète la demande croissante et le potentiel de croissance sur le marché allemand, et cela constitue une avancée formidable pour nous. Nos sites, notre philosophie et notre ambition combinés sont autant de bons ingrédients, et nous sommes vraiment heureux de rejoindre AtlasEdge. »

Le développement continu et la stratégie d'expansion de DC1 seront essentiels pour satisfaire les niveaux élevés de demande de sites de colocalisation en Allemagne, et AtlasEdge prévoit d'effectuer des investissements supplémentaires importants dans le pays à cet égard.

La transaction est sujette à approbation réglementaire et devrait être finalisée vers la fin de l'année 2022.

DH Capital, une division de Citizens, a agi en qualité de conseiller financier et Hogan Lovells a agi à titre de conseiller juridique d'AtlasEdge.

À propos d'AtlasEdge

AtlasEdge est la principale plateforme européenne de centres de données périphériques, elle dispose de plus de 100 sites dans 13 pays. Notre portefeuille de centres de données distribués permet à nos clients de planifier et structurer leur infrastructure technologique et réseau afin de répondre aux exigences croissantes de faible latence, de haute performance et de solutions localisées. Créée via un investissement conjoint de la part de Liberty Global, l'une des principales sociétés mondiales de vidéo convergée, de haut débit et de communications, et de DigitalBridge, une société mondiale de placement de premier plan axée sur l'infrastructure numérique, AtlasEdge possède un portefeuille comprenant des centres de données sur des marchés clés en Europe, notamment à Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Copenhague, Hambourg, Londres, Madrid, Milan, Paris et Zurich.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.atlasedge.com

À propos de Datacenter One ("DC1")

Datacenter One exploite plusieurs centres de données sur différents sites en Allemagne. Par ailleurs, la société conçoit et construit des centres de données clés en main très rapidement, en l'espace de six à neuf mois, commençant à partir de 500 mètres carrés d'espace locatif sur le lieu demandé par le client. Les offres de location Colocation et Colo Connect garantissent que chaque client dispose de la capacité parfaite disponible pour ses besoins - individuelle, flexible et évolutive durant les opérations. Les installations de Datacenter One sont exploitées avec une très haute efficacité énergétique (valeurs de PUE < 1,3) et satisfont aux exigences de sécurité élevées avec des certifications ISO 27001 et EN 50600. Depuis 2021, la société fait partie du Pacte pour les centres de données climatiquement neutres visant à favoriser une exploitation durable des centres de données. Datacenter One est une entreprise allemande qui a son siège social à Stuttgart.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.DC1.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 10:15 et diffusé par :