Un appel à l'action en cette Journée mondiale de la santé mentale





MONTRÉAL, le 10 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) se mobilise aujourd'hui au carré Saint-Louis pour faire part de ses attentes à l'égard du nouveau gouvernement en matière de santé mentale. Cette année, les organismes communautaires autonomes en santé mentale soulignent la Journée de l'Alternative en santé mentale sous le thème « Des lieux et des liens qui font une différence! », à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.

Cette année, le thème choisi par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est Make mental health and well-being for all a global priority. « La santé mentale ne devrait pas être un luxe inaccessible. Or, on le voit, les inégalités ont un impact direct sur la santé mentale des individus, leur niveau d'isolement et leur capacité à accéder aux ressources et à aller mieux », explique Anne-Marie Boucher, co-responsable à l'action sociopolitique du RRASMQ.

En ce sens, à la suite des élections provinciales, le RRASMQ et ses membres interpellent le nouveau gouvernement pour qu'il intervienne directement sur les conditions de vie ayant un impact sur la santé mentale de la population, notamment l'accès à un logement décent, à un revenu viable ou à un environnement sain. « Il y a urgence que le gouvernement agisse sur les causes de la souffrance, mais également pour élargir l'accès à une diversité d'accompagnements en santé mentale » ajoute madame Boucher.

Au Québec, des centaines de groupes communautaires autonomes en santé mentale sont présents dans toutes les régions pour soutenir et accompagner des milliers de personnes. Parmi ceux-ci, les ressources alternatives deviennent pour plusieurs des milieux de vie, la communauté voire la famille qui leur fait cruellement défaut. « Il est essentiel que le gouvernement rehausse significativement le soutien financier des ressources alternatives en santé mentale tout en faisant sa part pour améliorer les conditions de vie des Québécois·e·s, car l'un ne va pas sans l'autre, martèle Anne-Marie Boucher. On a besoin de lieux et de liens qui nous aident à aller mieux, mais on a aussi besoin de conditions de vie qui nous permettent d'aller mieux! »

SOURCE Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)

