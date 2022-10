La créativité ne connaît pas de frontières - Wondershare donne aux créateurs YouTube du monde entier la possibilité de l'inspiration, des outils creatives et une communauté à partager





Wondershare propose des contenus inspirants dans plusieurs langues, afin que les créateurs puissent se développer et se connecter aux autres sans frontières.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Un voyage créatif ne se limite pas à votre création et à vos talents, mais consiste à vous connecter constamment au monde et à inspirer les autres. C'est pourquoi Wondershare, un leader mondial du développement de logiciels auquel font confiance des millions de personnes dans plus de 150 pays, s'engage à fournir à la fois des technologies innovantes et une plateforme permettant aux créateurs de tout niveau de compétence de s'épanouir.

L'une des nombreuses choses que la pandémie nous a enseignées est que les gens peuvent être étroitement liés malgré les barrières géographiques. Avec pour mission de mettre en relation les créateurs du monde entier, la communauté des créateurs Wondershare Creator Community crée un environnement inclusif qui leur permet de s'épanouir en partageant des compétences techniques, en s'inspirant mutuellement de leurs propres contextes culturels et en leur offrant une chance de présenter leur travail par le biais de la collaboration.

« Nous espérons que la Wondershare Creator Community peut être le point de départ du voyage de chaque nouveau créateur qui leur offre un sentiment d'appartenance », a déclaré Shaan Jahagirdar, le directeur de la conception chez Wondershare. « Savoir qu'ils ne sont pas seuls dans le voyage créatif aide définitivement à renforcer la confiance et à passer à l'étape suivante. »

Disponibles en 7 langues, dont le français , le portugais , l'italien, l'allemand, l'espagnol, le japonais et l'anglais, les chaînes YouTube de Wondershare Filmora Video Editor présentent des créateurs de différents pays qui partagent leurs idées, leurs créations et leurs conseils sur le montage vidéo à l'aide du logiciel phare de Wondershare, Filmora. « Pour les entrepreneurs ou les personnes qui débutent dans le monde de l'édition ou les personnes qui ont une entreprise ou sont des entrepreneurs, Filmora est une très bonne option en termes de génération de contenu de qualité », déclare le producteur audiovisuel Rich Ingo du Mexique.

« Aujourd'hui, nous avons YouTube, mais la façon dont nous utilisons la plateforme YouTube pourrait changer dans les dix prochaines années ; cela signifie que la technologie façonnera l'expérience de la consommation de contenu et de ses points de contact », a poursuivi Jahagirdar.

Dans ce marché concurrentiel des créateurs, rendre votre contenu visuellement attrayant est certainement l'une des clés du succès. Outil de création à la fois puissant et facile à utiliser, Filmora est doté d'un large éventail de fonctionnalités professionnelles telles que le visualiseur audio, la synchronisation automatique du rythme, l'accélération de la vitesse, etc. Les utilisateurs peuvent éditer et ajouter des effets spéciaux tels que des transitions à leurs prochaines vidéos en utilisant l'interface simple de glisser-déposer du logiciel, même avec une courbe d'apprentissage faible.

« Je n'ai monté des vidéos qu'avec des applications, mais avec Filmora il est si facile à de monter des vidéos », l'auteur-compositeur-interprète japonais HoshinoKaori a vivement recommandé aux créateurs du monde entier d'essayer Filmora. « Vous pouvez l'utiliser pour exprimer votre propre personnalité et c'est ce qui est génial. »

« Nous en avons testé plusieurs et nous l'avons beaucoup aimé pour ses fonctionnalités puissantes telles que les tiers inférieurs, les textes animés, une grande sélection d'intros et de modèles prêts à l'emploi », a ajouté Querlen Amback, un YouTuber brésilien de plus de 70 000 abonnés.

La créativité n'a pas de frontières - vos histoires devraient toujours être entendues et inspirer les autres. Si vous voulez devenir plus fort en tant que créateur, apprenez-en davantage sur la communauté des créateurs Wondershare sur le site Web https://filmora.wondershare.fr/filmoraforyoutuber.html. Vous sentez qu'il est temps d'améliorer vos compétences de créateur ? Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube et restez à l'affût de la prochaine campagne en ligne #FilmoraforYouTuber.

