SelectDB a dépassé ClickBench pour devenir le numéro 1 mondial





SelectDB, l'entrepôt de données en temps réel natif du cloud, a récemment atteint le top 1 de ClickBench, un benchmark mondial pour les bases de données analytiques lancé par ClickHouse, démontrant ainsi ses hautes performances dans le monde. Il fonctionne sur c6a.4xlarge VM dans AWS avec 500 GB gp2 par défaut, surpassant un certain nombre de produits de pointe mondiaux en étant en tête dans de nombreux indicateurs.

Dans les résultats du test, SelectDB a atteint le top 1 grâce à ses excellentes performances de requête. Sans aucun réglage, les performances de SelectDB étaient les meilleures sur une VM c6a.4xlarge dans AWS avec 500 GB gp2, et les performances de Hot Run et Cold Run étaient respectivement 35% et 25% supérieures aux secondes. Dans les 43 requêtes SQL, SelectDB a obtenu les meilleures performances dans près de la moitié des requêtes et est devenu la nouvelle référence. Dans le même temps, l'efficacité du chargement des données de SelectDB s'est classée deuxième parmi tous les produits de la même machine. Avant la compression, l'écriture de données de 70G n'a pris que 482 secondes, et la vitesse d'écriture sur un seul noeud dépasse 140MB/s. Cela garantit l'efficacité de l'écriture tout en permettant des requêtes extrêmes. Cela garantit l'efficacité de l'écriture tout en atteignant des performances de requête extrêmes.

En ce qui concerne la consommation du temps d'interrogation, par rapport aux autres produits de pointe, la consommation globale du temps d'interrogation de SelectDB a diminué de 63%, 75%, 78%, 99% et 459% respectivement.

Dans la liste générale d'un certain nombre de machines et de systèmes différents (y compris les entrepôts de données en nuage mondialement connus tels que Snowflake, Redshift, etc.), SelectDB présentait toujours les meilleures performances de requête à froid et les deuxièmes performances de requête à chaud parmi tous les produits du même type, ce qui démontre un fort avantage en termes de performances.

In the test results on c6a.metal VM in AWS with 500 GB gp2 which was another common type, the overall query time of SelectDB in the Cold Run scenario was only 1/4 to 1/10 of that of similar products. Without any tuning, the highest query performance was nearly 11 times higher than that of similar products, showing a hugely leading edge.

RÉSUMÉ

En tant que nouvelle génération d'entrepôt de données natif du nuage construit à partir d'Apache Doris et fonctionnant sur plusieurs nuages, SelectDB possède les caractéristiques principales suivantes : extrêmement rapide, unifié, facile à utiliser et rentable. Il offre une expérience cohérente multi-cloud et prend en charge la plupart des types de données. À l'avenir, de nouvelles fonctionnalités seront présentées aux utilisateurs. Les utilisateurs sont invités à demander un essai sur le site Web de SelectDB.

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 09:45 et diffusé par :