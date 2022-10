Le livre « From Source to Sold » atteint la première place des meilleures ventes d'Amazon dans le domaine du leadership commercial





Co-écrit par les auteurs internationaux à succès Radu Palamariu et Knut Alicke (Amazon ? Business Leadership), « From Source to Sold » rassemble les retours d'expérience de 26 des plus grands dirigeants de la chaîne d'approvisionnement et logistique, PDG et leaders d'opinion du monde.

SINGAPOUR, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- À seulement une semaine du lancement mondial, le livre « From Source to Sold » (Grammar Factory Publishing, 4 octobre 2022), est classé n°1 sur Amazon dans plusieurs catégories et pays.

Ce livre apporte une contribution nouvelle et significative à l'ensemble des connaissances existantes en matière de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Il rassemble les retours d'expérience de 26 des plus grands dirigeants de la chaîne d'approvisionnement et logistique, PDG et leaders d'opinion du monde et est disponible en format relié et eBook chez les principaux détaillants de livres en ligne, notamment Amazon, Barnes & Noble, Book Depository, Kobo, et dans les librairies indépendantes via Indie Bound, Carturesti en Roumanie étant le premier à le proposer dans son réseau.

Qu'est-ce qui fait un grand leader de la chaîne d'approvisionnement ? Quelles leçons pouvons-nous tirer des meilleurs leaders de la chaîne d'approvisionnement dans divers secteurs ? Comment atteindre le poste de PDG ou la table du conseil d'administration à partir d'un rôle dans la chaîne d'approvisionnement ? Dans le livre « From Source to Sold », Radu Palamariu (Alcott Global) et Knut Alicke (McKinsey & Company), deux spécialistes respectés du secteur, découvrent des réponses fascinantes à ces questions importantes et à bien d'autres encore, en interrogeant plus d'une vingtaine de leaders chevronnés de la chaîne d'approvisionnement.

Le livre comprend des témoignages personnels et des leçons éclairées d'experts en chaîne d'approvisionnement, de leaders d'opinion et d'innovateurs du secteur qui dirigent des entreprises allant de grandes multinationales à des start-ups innovantes à la pointe de leur secteur. Les lecteurs entendent parler de parcours professionnels remarquables et découvrent les stratégies commerciales intelligentes et les techniques spécifiques que les meilleurs leaders de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui ont utilisées pour faire de leur organisation une grande entreprise et, dans certains cas, pour se hisser à la tête de l'entreprise.

Le résultat est un recueil inestimable en matière de leadership et de connaissances spécifiques au domaine, ainsi qu'une référence pour guider les entreprises à une époque de plus en plus instable. Qu'il s'agisse d'un débutant dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement ou d'un expert chevronné, « From Source to Sold » apporte aux lecteurs la perspective globale et l'esprit de leadership nécessaires pour faire progresser leur carrière.

À l'occasion de son lancement, Radu Palamariu effectue une tournée européenne du livre qui s'est déroulée la semaine dernière à Londres, Amsterdam et Copenhague et qui se poursuivra dans les villes suivantes :

Berlin ? 10 octobre

Genève ? 11 octobre

Munich ? 12 et 13 octobre

En outre, Radu Palamariu et Knut Alicke seront tous deux présents à Kitzbuhel, en Autriche, le 14 octobre.

Le lancement est également soutenu par une campagne de relations publiques et une publicité extérieure en Asie, en Europe et aux États-Unis.

LE MODÈLE « CHAIN »

Les conversations des auteurs avec les experts qui ont contribué à la publication de « From Source to Sold » montrent clairement qu'il n'existe pas de « voie unique » pour réussir dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Ces contributeurs ont des parcours personnels et professionnels variés. Ils dirigent des chaînes d'approvisionnement à travers des expériences variées dans des contextes culturels et géographiques différents. Pourtant, on retrouve certains thèmes prononcés dans chacune de leurs histoires de leadership, qui offrent un aperçu important de ce qu'il faut pour réussir en tant que leader de la chaîne d'approvisionnement. Ces thèmes ont été soigneusement résumés par ce que les auteurs appellent le modèle CHAIN pour le leadership de la chaîne d'approvisionnement, ou Chain (C-H-A-I-N) qui signifie : Collaboratif, Holistique, Adaptable, Influent, Narratif.

En prime, les lecteurs de « From Source to Sold » découvriront un code QR dans le livre qui donne accès à un contenu bonus exclusif qu'ils pourront utiliser avec leurs équipes pour approfondir le modèle CHAIN et les concepts et idées abordés dans le livre.

Pour suivre le parcours du livre, les auteurs vous invitent à suivre la page du livrehttps://sourcetosold.com/ ou à leur écrire directement à [email protected] et [email protected] .

À PROPOS DES AUTEURS

RADU PALAMARIU est le directeur général d'Alcott Global, le principal cabinet mondial de recrutement de cadres spécialisé dans les opérations et la chaîne d'approvisionnement. Il recrute pour des postes de niveau exécutif avec des entreprises du Fortune 500 et des conglomérats locaux dans les domaines de la fabrication, de la logistique, du transport, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce électronique.

KNUT ALICKE est associé chez McKinsey & Company, il fait partie de l'équipe de direction de la chaîne d'approvisionnement mondiale et est professeur invité de la chaîne d'approvisionnement à l'Université de Cologne. Il conseille les clients sur une variété de sujets autour de la chaîne d'approvisionnement, notamment les chaînes d'approvisionnement numériques, les risques et la résilience, les analyses avancées et les transformations de la chaîne d'approvisionnement.

CONTRIBUTEURS VEDETTES

Yossi Sheffi, directeur, centre du MIT pour le transport et la logistique

Ivanka Janssen, directrice de la chaîne d'approvisionnement et vice-présidente, Philips

Ernest Nicolas, directeur de la chaîne d'approvisionnement, HP Inc.

Sandra MacQuillan, vice-président exécutif et CSCO, Mondel?z International

Jim Rowan, PDG et président de Volvo Cars

Tan Chong Meng, directeur général du Groupe PSA International (PSA)

Thomas Netzer, directeur général d'exploitation, Wayfair

Lynn Torrel, chef des achats et de la chaîne d'approvisionnement, Flex

Pier Luigi Sigismondi, président (groupe mondial des aliments et boissons), Dole Sunshine Company

Sami Naffakh, directeur de l'approvisionnement, Reckitt

Tommy Rahbek Nielsen, vice-président exécutif et directeur d'exploitation, Vestas

Essa Al-Saleh, PDG et membre du conseil d'administration, Volta Trucks

Deepak Garg, PDG et fondateur, RIVIGO

Ken Allen, membre du conseil d'administration, DP DHL

Vikram Agarwal, directeur des opérations, Danone

Beatrix Praeceptor, responsable des achats, Mondi Group

Michael Corbo, directeur de la chaîne d'approvisionnement, Colgate-Palmolive

Andres Krinninger, président Industrial Trucks & Services EMEA, KION Group

Jay Lee, ancien vice-président de Foxconn

Bonnie Fetch, vice-présidente et responsable de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication, Cummins Inc.

Achim Duennwald, membre du conseil d'administration, conseiller, investisseur en capital-risque

Dirk Holbach, CSCO Beauty/Laundry & Home Care, CSVP, MD, Henkel

Donna Warton, vice-présidente d'entreprise, chaîne d'approvisionnement et développement durable, Microsoft

Sascha Menges, PDG, TTS Tooltechnic Systems Holding AG

Chouaib Rokbi, vice-président exécutif ? Transformation numérique et informatique, STMicroelectronics

Claudio Strobl, premier vice-président des opérations, Cargotec

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916005/Best_Seller_Promo.jpg

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 09:43 et diffusé par :