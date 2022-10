Les cartes mères GIGABYTE de la série B650 sont prêtes à équiper les setups gaming AMD grand public





TAIPEI, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée des processeurs de bureau Ryzentm 7000 d'AMD basés sur la nouvelle architecture Zen 4, la première marque d'ordinateurs au monde, GIGABYTE annonce aujourd'hui ses cartes mères B650E et B650 prêtes à accueillir les processeurs de nouvelle génération. Dotées du nouveau socket AM5, les cartes mères gaming AORUS B650E et B650 sont équipées d'une alimentation numérique directe et d'un module de refroidissement intégral pour maintenir les circuits au frais. Ces cartes mères AORUS sont dotées de la connectivité PCIe 5.0 et prennent en charge la mémoire DDR5, qui est compatible avec AMD EXPOtm et Intel® XMP jusqu'à DDR5-6600 et au-delà. Les cartes mères gaming AORUS sont également équipées d'un système d'installation et de retrait rapide des périphériques PCIe et M.2, ce qui rend les mises à niveau futures rapides et faciles.

La fourniture d'énergie et la conception thermique ont toujours été des facteurs primordiaux lorsqu'il s'agit de la performance d'un processeur. Pour répondre aux besoins des joueurs à la recherche d'un système puissant et stable, les cartes mères AORUS B650E et B650 sont conçues avec une alimentation numérique double 16+2+2 phases maximum, couverte par un dissipateur thermique massif dont la surface est quatre fois plus grande que celle de la génération précédente, afin d'assurer une alimentation en douceur, même sous charge. D'autres conceptions thermiques, telles que des méga-caloducs de 8 mm et des dissipateurs dédiés sur les composants clés, améliorent considérablement la stabilité et les performances globales du système. Grâce à la conception conviviale des fonctionnalités EZ-Latch PCIe et M.2 des cartes mères gaming AORUS B650, GIGABYTE facilite énormément le remplacement des composants.

GIGABYTE lance un total de 14 cartes mères, dont B650E AORUS TACHYON, B650E AORUS MASTER, B650 AORUS ELITE AX, B650 AERO G, B650I AORUS ULTRA, etc., qui seront en vente à partir du 10 octobre. Pour plus d'informations sur les cartes mères GIGABYTE AORUS de la série B650, veuillez consulter le site : https://bit.ly/AMD_B650

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1913644/gigabyte.jpg

