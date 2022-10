À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le NCCN annonce la mise à jour gratuite de l'outil de dépistage de la détresse, disponible en plus de 70 langues





Le thermomètre de détresse du National Comprehensive Cancer Network permet d'améliorer les soins aux personnes atteintes de cancer partout dans le monde en favorisant la discussion et en recommandant des pratiques exemplaires en matière de gestion du bien-être psychologique.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 10 octobre 2022 /CNW/ - Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) a annoncé aujourd'hui la mise à jour de son thermomètre de détresse , qui est disponible en plus de 70 langues, afin d'aider les personnes de partout dans le monde à identifier et à gérer les facteurs de stress psychosociaux, lorsqu'elles luttent contre le cancer, ses symptômes ou son traitement. Cette annonce intervient à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, une journée internationale de sensibilisation aux ressources et aux besoins mondiaux en matière de santé mentale.

« Le thermomètre de détresse du NCCN contribue à normaliser et à encourager la discussion sur la détresse dans le cadre des visites de patients en oncologie depuis 1997 », a déclaré Michelle Riba, docteure en médecine (M.D.), et titulaire d'une maîtrise ès sciences (M. Sc.), Rogel Cancer Center de l'Université du Michigan, présidente du groupe d'experts sur la gestion de la détresse participant aux Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®). « Nous avons récemment remanié cette ressource gratuite d'une page afin de la rendre encore plus conviviale et inclusive. Le dépistage de la détresse doit faire partie intégrante du traitement du cancer pour tous, partout dans le monde. En facilitant plus avant la compréhension, l'utilisation et l'accessibilité de cette ressource gratuite, nous espérons que toutes les personnes atteintes de cancer recevront le soutien dont elles ont besoin afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. »

L'outil comporte une échelle simple à utiliser, indiquant le niveau de détresse ressenti par les patients. Il comprend également une liste de vérification des préoccupations simple portant sur différents domaines, qui sont notamment les suivants :

Problèmes physiques;

Problèmes émotionnels;

Problèmes pratiques;

Problèmes liés à la dimension sociale;

Préoccupations spirituelles ou religieuses.

En plus du thermomètre de détresse et de la liste correspondante des problèmes du NCCN d'une page, les NCCN Guidelines® portant sur la gestion de la détresse à l'intention des prestataires de soins et contenant des recommandations consensuelles fondées sur des données probantes et formulées par des experts sont également disponibles. Il existe également les NCCN Guidelines for Patients® : Distress During Cancer Care (Détresse lors du traitement contre le cancer) contenant les mêmes renseignements dans un format accessible afin de donner aux patients et aux soignants les moyens de participer à la prise de décision partagée.

La mise à jour des traductions du thermomètre de détresse du NCCN s'inscrit dans le cadre des efforts continus du NCCN visant à faire en sorte que ses lignes directrices et ses ressources cliniques connexes soient plus accessibles aux non-anglophones. Ces ressources sont maintenant disponibles dans les langues suivantes, en plus de l'anglais d'origine :

Afrikaans Hindi Portugais* Albanais Hmong Pendjabi Amharique Hongrois Roumain Arabe Islandais Russe Arménien Igbo Serbe Bengali/Bangla Indonésien Slovaque Bulgare Italien Slovène Birman Japonais Somali Catalan Javanais Espagnol* Chinois* Khmère Swahili Croate Coréen Suédois Tchèque Kurde Tagalog Danois Letton/Lette Tamoul Néerlandais Lituanien Télougou Estonien Macédonien Thaï Finlandais Malais Turc Français* Malayalam Ukrainien Galicien Marathi Ourdou Géorgien Népalais Vietnamien Allemand Norvégien Yoruba Grec Oromo Zoulou Haoussa Perse

Hébreu Polonais



* Indique que le thermomètre de détresse a été publié en plusieurs versions de la langue.

« Tous les jours, et particulièrement à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, nous souhaitons souligner le fait que le traitement de la détresse émotionnelle est un élément clé des soins aux patients, a déclaré Robert W. Carlson, docteur en médecine (M.D.), chef de la direction, NCCN. Nous espérons que notre travail permettra de réduire la stigmatisation ou le fardeau liés à cette maladie, ce qui favorisera les discussions importantes sur le bien-être émotionnel. »

Des chercheurs indépendants ont récemment publié une étude dans la revue Psycho-Oncology , dans laquelle ils examinaient 39 articles évalués par les pairs qui validaient l'utilisation du thermomètre de détresse du NCCN dans 25 pays. Voici ce qu'ils ont déclaré : « Cet outil s'est révélé un moyen efficace pour faciliter le début de la conversation. »

Les traductions du thermomètre de détresse du NCCN se trouvent à l'adresse NCCN.org/distress-thermometer-translations .

Visitez le NCCN.org/global pour en savoir plus sur les ressources gratuites en matière de soins oncologiques pour différentes régions et langues, et joignez-vous à la conversation en ligne au moyen du mot-clic #NCCNGlobal .

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) est un regroupement sans but lucratif de grands centres de cancérologie voués aux soins des patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, le caractère équitable et l'accessibilité des soins en cancérologie afin que les patients puissent profiter d'une vie meilleure. Visitez le NCCN.org pour en savoir plus sur les Lignes directrices de pratique clinique du NCCN ( NCCN Guidelines ®) et d'autres initiatives. Suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg , et Twitter @NCCN .

