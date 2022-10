Protégez ce qui compte le plus avec une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance cet octobre





First Alert rappelle au public les précautions à prendre en matière de sécurité en cas d'incendie à domicile à l'occasion du 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies

AURORA, Ill., 10 octobre 2022 /CNW/ - En l'honneur du 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies (9 au 15 octobre) et du Mois de la prévention des incendies en octobre, First Alert, qui fait maintenant partie de Resideo Technologies, Inc., partage des conseils de sécurité à domicile simples et efficaces pour aider à éduquer les consommateurs de tous âges sur les précautions sûres et fiables contre les menaces de fumée, d'incendie et de monoxyde de carbone (CO). La campagne annuelle de sécurité débute ce mois-ci et complète les efforts collectifs de l'industrie de la sécurité incendie, des services d'incendie et de certains magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt à travers le Canada pour sensibiliser à la sécurité incendie.

La sécurité incendie continue d'être un sujet critique à l'échelle nationale. Au cours de la décennie se terminant en 2020, il y a eu environ 220 décès liés aux incendies chaque année, selon Statistique Canada.

« La sécurité incendie est essentielle tout au long de l'année », a déclaré Ashley Gocken, experte en sécurité First Alert chez Resideo Technologies. « La Semaine de la prévention des incendies, et par extension le Mois de la prévention des incendies tout au long du mois d'octobre, rappellent parfaitement aux familles de s'assurer qu'elles disposent de mesures de sécurité efficaces à domicile et d'une protection fiable en laquelle elles peuvent avoir confiance. »

First Alert propose les conseils suivants pour aider les familles à actualiser leurs plans de sécurité incendie à la maison en ce mois de la prévention des incendies. La campagne est alignée sur la vision de Resideo Technologies pour aider à protéger ce qui compte le plus.

Chaque niveau, chaque chambre. La National Fire Protection Association (NFPA) recommande d'installer des avertisseurs de fumée dans chaque chambre et à chaque étage de la maison, y compris le sous-sol, et des avertisseurs de CO près de chaque chambre à coucher et également à chaque étage. Les détecteurs de fumée doivent être installés en hauteur sur les murs et les plafonds et à au moins trois mètres des appareils pour aider à minimiser les fausses alarmes lors de la cuisson. Les détecteurs de CO sont le seul moyen pour un consommateur de détecter ce gaz invisible et inodore dans sa maison, ce qui rend l'installation essentielle.

Tester et entretenir. Une fois les alarmes installées, l'entretien est essentiel. Le test des alarmes ne prend que quelques instants et est aussi simple que d'appuyer sur un bouton et d'attendre le signal sonore, mais 67 % des Canadiens ne testent pas ou ne remplacent pas les piles de leurs alarmes aussi souvent qu'ils le devraient*. Les meilleures pratiques consistent à tester régulièrement les alarmes et à changer les piles au moins tous les six mois. Pour une protection pratique et pour éliminer les remplacements de piles pendant une décennie, passez aux avertisseurs de fumée et de CO à pile scellée de First Alert d'une durée de 10 ans.

« Même avec des piles neuves, les avertisseurs de fumée et de CO eux-mêmes ne durent pas éternellement », a ajouté Gocken. « Ces appareils sont en service 24h/24 et 7j/7 et doivent être remplacés au moins tous les 10 ans, parfois plus fréquemment, selon le modèle. »

N'oubliez pas les extincteurs. Selon la NFPA, la cuisine est la principale cause d'incendies domestiques et de blessures causées par des incendies domestiques. La NFPA a également signalé que les cuisinières et les tables de cuisson étaient impliquées dans 61 % des incendies de cuisine, soulignant l'importance d'avoir un dispositif d'extinction d'incendie à portée de main pour aider à arrêter les incendies avant qu'ils ne se propagent. Placez des extincteurs dans les parties communes de la maison comme la cuisine et le garage et sachez comment les utiliser.

Un moyen facile de se rappeler comment utiliser un extincteur est avec l'acronyme PASS « Pull, Aim, Squeeze Sweep » : Tirez la goupille. Tenez l'extincteur avec la buse dirigée à l'opposé de vous et relâchez le mécanisme de verrouillage. Visez bas. Dirigez l'extincteur vers la base du feu. Pressez le levier lentement et uniformément. Balayez la buse d'un côté à l'autre. Lorsque vous choisissez un extincteur, recherchez des appareils conçus pour lutter contre les incendies domestiques courants causés par des produits du bois, de la graisse et de l'électricité, comme l'extincteur d'incendie résidentiel rechargeable First Alert.

Pratiquez un plan d'évacuation. En cas d'urgence, les secondes comptent. Créez et pratiquez un plan d'évacuation d'urgence avec chaque membre de votre foyer. Assurez-vous d'identifier deux façons de sortir de chaque pièce, en utilisant à la fois les portes et les fenêtres, et choisissez un endroit à une distance de sécurité de la maison comme lieu de rencontre. Si votre maison a un deuxième étage, les échelles de secours doivent être placées près des fenêtres qui offrent des chemins faciles et rapides pour sortir de la maison.

Apprenez la sécurité-incendie dans certains magasins du réseau Lowe's Canada

Pour lancer le Mois de la prévention des incendies, First Alert et les magasins participants du réseau Lowe's Canada à l'échelle nationale unissent leurs forces pour éduquer le public sur la façon d'aider à protéger leurs familles et leurs maisons contre les menaces d'incendie et de CO.

Tout au long du mois d'octobre, certains magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt célébreront les premiers intervenants et le Mois de la prévention des incendies, ce qui comprendra l'organisation d'une variété d'événements sur la sécurité incendie pour sensibiliser les adultes et les enfants à l'importance de la sécurité dans toute la maison. Les clients du magasin peuvent participer à des démonstrations de sécurité incendie et apprendre des premiers intervenants locaux les meilleures pratiques de sécurité. Les dates et heures locales peuvent varier.

Pour en savoir plus sur la façon de protéger votre maison et vos proches contre les menaces de fumée et d'incendie, visitez FirstAlert.ca/FirePreventionMonth.

* Sondage First Alert auprès des consommateurs, « Connaissances des Canadiens en matière de sécurité et de prévention des incendies », octobre 2017

À propos de First Alert

First Alert ®, la marque de sécurité la plus fiable et la plus reconnue d'Amérique, fabriquée par BRK® Brands, Inc., est désormais une filiale en propriété exclusive de Resideo Technologies, Inc., (NYSE : REZI), l'un des principaux fabricants et distributeurs de solutions de maison intelligente qui fournissent confort, sûreté, sécurité, efficacité énergétique et contrôles aux clients du monde entier. First Alert propose une gamme complète de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'échelles de secours dans plus de 30 pays à travers le monde pour aider à protéger ce qui compte le plus. Pour plus d'informations, visitez firstalert.com, resideo.com et brkelecronics.com.

À propos de Resideo

Resideo est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits et de solutions technologiques qui offrent confort, sécurité, efficacité énergétique et contrôle aux clients du monde entier. S'appuyant sur un héritage de 130 ans, Resideo est présent dans plus de 150 millions de foyers, avec 15 millions de systèmes installés dans les foyers chaque année. Nous continuons à servir plus de 110 000 professionnels par l'intermédiaire de distributeurs de premier plan, y compris notre activité ADI Global Distribution, qui exporte dans plus de 100 pays à partir de près de 200 points de stockage dans le monde. Pour plus d'informations sur Resideo, rendez-vous sur www.resideo.com.

© 2022 First Alert est une filiale en propriété exclusive de Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une entreprise de rénovation domiciliaire FORTUNE® 50 qui traite environ 19 millions de transactions clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Avec des ventes de plus de 96 milliards de dollars pour l'exercice 2021, Lowe's et ses entreprises apparentées exploitent ou desservent près de 2 200 magasins de rénovation domiciliaire et de quincailleries et emploient plus de 300 000 associés. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, ainsi que sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploitent ou desservent quelque 450 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans un certain nombre de formats complémentaires sous différentes bannières, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ils comptent plus de 26 000 associés, en plus d'environ 5 000 employés dans les magasins des marchands affiliés indépendants opérant sous la bannière RONA. Pour plus d'informations, visitez lowescanada.ca.

Contact:

Abigail Cox ou Tim Young

L.C. Williams et Associés

Tél. : 312-565-3900 ou 800-837-7123

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916409/First_Alert_by_Resideo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916410/First_Alert_by_Resideo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1916411/FABR_Digital_Color_2000px_Logo.jpg

SOURCE First Alert by Resideo

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 08:04 et diffusé par :