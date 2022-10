Denis DELVAL est nommé Président du Groupe Ethypharm





SAINT-CLOUD, France, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Conseil de Surveillance a nommé Denis DELVAL comme PDG du Groupe Ethypharm.

Denis DELVAL, Docteur en pharmacie, diplômé de l'ESSEC et de l'INSEAD possède une impressionnante expérience de l'industrie pharmaceutique où il a réalisé l'ensemble de sa carrière en France et à l'international dans des groupes de grande dimension et de taille moyenne (Bayer, Fournier Pharma, ALK, LFB).

Il a exercé des fonctions d'importance croissante en marketing, commercial, stratégie puis de direction générale notamment au sein du laboratoire ALK, Groupe Danois leader des traitements de désensibilisation des allergies , au sein de la filiale Française puis au poste de Senior Vice-Président Europe.

Nommé en 2017 Président du LFB, Groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du vivant, il a profondément fait évoluer l'entreprise et l'a engagée à tous les niveaux dans une dynamique de transformation centrée sur des valeurs partagées.

« Je suis fier de rejoindre Ethypharm, entreprise Européenne aux racines françaises, spécialisée sur les maladies du système nerveux central (SNC) et sur les injectables hospitaliers. J'ai hâte de mobiliser les énergies et de poursuivre le développement du Groupe » déclare Denis DELVAL.

A propos du Groupe Ethypharm

Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines : le Système Nerveux Central et les Médicaments Injectables Hospitaliers. Ethypharm commercialise ses médicaments en direct en Europe et en Chine, et s'allie à des partenaires en Amérique du Nord et au Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le Groupe emploie plus de 1750 collaborateurs, majoritairement basés en Europe et en Chine.

Ethypharm collabore étroitement avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir l'utilisation appropriée et l'accès, au plus grand nombre, de ses médicaments.

Pour plus d'informations sur Ethypharm, visitez le site www.ethypharm.com et suivez-nous sur LinkedIn.

