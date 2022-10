Dar Al Arkan et Pagani Automobili donnent aux clients un aperçu du tout premier espace de vie inspiré de Pagani au monde





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan Global, une société immobilière de premier plan, et le fabricant italien d'hypervoitures Pagani Automobili, ont dévoilé le premier appartement à la magnifique tour DaVinci située à Dubaï. L'appartement, un chef-d'oeuvre résidentiel, a permis aux acheteurs potentiels d'avoir un aperçu du tout premier espace exclusif inspiré de Pagani au monde, ainsi que du caractère unique du portefeuille d'appartements de la tour Da Vinci.

Reflétant la pierre angulaire de la philosophie créative d'Horacio Pagani qui combine la forme et la fonction, les 80 appartements seront ornés de pièces sur mesure de la gamme de meubles de marque Pagani. En outre, un mélange de marbre haut de gamme et de planchers en bois parsemé de motifs à chevrons, des portes arborant l'emblème de Pagani et un éclairage personnalisé, rendent le tout simplement captivant.

L'appartement de trois chambres à coucher témoigne d'une confluence unique de l'excellence du design italien et contemporain qui devrait caractériser l'ensemble de l'inventaire, incarnant le savoir-faire de Pagani et soulignant le concept de « Vivre au-dessus du luxe ».

Horacio Pagani, fondateur et concepteur en chef, Pagani Automobili S.p.A. a déclaré : « Il est exaltant de voir l'essence de la marque Pagani prendre vie dans l'espace de design d'intérieur et de mobilier, pour la première fois dans le monde. Cet appartement témoignera de ce que la tour DaVinci va apporter à Dubaï sous la forme de l'une des adresses les plus recherchées au monde. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Dar Al Arkan, qui marque une étape clé dans notre stratégie de croissance à long terme visant à consolider davantage notre positionnement en tant que marque emblématique à l'échelle mondiale. »

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan Properties, a déclaré : « À Dar Al Arkan, nous nous efforçons constamment de rester à la pointe de l'innovation grâce à notre approche unique, et la collaboration avec Pagani Automobili en est la preuve. La tour DaVinci devrait établir une nouvelle référence en tant que véritable oeuvre d'art, et je suis convaincu que le dévoilement du premier appartement renforcera davantage la confiance de notre clientèle dans notre capacité à créer une vie d'exclusivité pour eux. »

Alors que le style signature de Pagani sera tissé dans tous les coins des appartements, chaque chambre aura un caractère distinct. De la cuisine à la salle de simulation de voiture, avec ses murs rembourrés de cuir et sa forme inspirée du cockpit, ces appartements établissent un nouveau standard pour la vie contemporaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915438/Pagani_Living_Room.jpg

Vidéo ? https://mma.prnewswire.com/media/1915524/Dar_Al_Arkan_and_Pagani.mp4

Vidéo ? https://mma.prnewswire.com/media/1915523/Dar_Al_Arkan_and_Pagani2.mp4

Pour en savoir plus, composez le 800 40 40 4 ou cliquez ici : https://www.daralarkan.com/project/dar-al-arkan-pagani-tower/

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :