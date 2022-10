Aleph Farms étoffe son équipe de direction internationale avec une nomination clé et un nouveau bureau aux États-Unis





Aleph Farms, la première entreprise de viande cultivée à produire des steaks directement à partir de cellules animales non génétiquement modifiées, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Kevin Benmoussa en tant que Vice-président exécutif et Directeur financier. Il rejoint l'équipe de direction de niveau C composée de Didier Toubia (cofondateur et PDG), du Dr Neta Lavon (CTO et VP R&D), du Prof. Shulamit Levenberg (cofondateur et conseiller scientifique en chef) et de Yifat Gavriel (chef des affaires réglementaires, de l'assurance qualité et de la sécurité des produits). Basé au premier siège américain d'Aleph Farms, dans le quartier historique de Meatpacking District à New York, Kevin Benmoussa dirigera le programme de croissance mondiale de l'entreprise, sera le fer de lance de son expansion opérationnelle aux États-Unis et supervisera les départements financier, administratif et juridique de l'entreprise au niveau mondial.

« Kevin est un spécialiste de l'industrie alimentaire et des boissons, et possède une expertise inestimable dans la définition et l'exécution de stratégies gagnantes pour atteindre la croissance et la rentabilité », a déclaré Didier Toubia, PDG et cofondateur d'Aleph Farms. « Kevin nous rejoint à un moment passionnant pour Aleph Farms, alors que nous cherchons à établir une nouvelle catégorie de produits animaux en obtenant les autorisations réglementaires, en mettant à l'échelle notre production et en favorisant l'acceptation des consommateurs. »

Kevin Benmoussa occupait précédemment le poste de Directeur financier chez The Vita Coco Company, où il était chargé d'étendre les fonctions financières mondiales de l'entreprise avant de diriger l'introduction en bourse de la société en 2021. Avant cela, il a exercé de nombreuses fonctions de direction d'entreprise chez Nestlé Waters North America, Inc. et PepsiCo Inc. où il a stimulé la croissance et la rentabilité par le biais de fusions et acquisitions, d'alliances stratégiques et de développement commercial.

« Aleph Farms a atteint un point d'inflexion et possède un potentiel prometteur pour optimiser de manière significative la façon dont nous abordons la production de produits d'origine animale en améliorant la durabilité, la sécurité alimentaire et les conditions de bien-être animal dans nos systèmes alimentaires », a déclaré M. Benmoussa. « Je me réjouis énormément de rejoindre Didier et son équipe, et de contribuer à la conduite de cette transformation depuis nos nouveaux bureaux américains. »

Aleph Farms travaille en étroite collaboration avec les organismes de réglementation du monde entier alors qu'elle prépare le lancement commercial de son premier produit, un steak de boeuf cultivé à coupe fine. L'entreprise prévoit également de produire différentes coupes de steaks ainsi que du collagène cultivé grâce à des capacités exclusives supplémentaires. Dans tous les cas, les produits d'Aleph Farms sont fabriqués à partir de cellules isolées d'une vache vivante et non immortalisées ou génétiquement modifiées, évitant ainsi l'abattage et faisant partie d'une solution globale pour un secteur de la viande durable et sûr.

À propos d'Aleph Farms

Aleph Farms cultive des steaks de boeuf à partir de cellules non génétiquement modifiées et non immortalisées, isolées à partir d'une vache vivante, sans avoir à abattre l'animal et avec un impact considérablement réduit sur l'environnement. L'entreprise a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub créé par le Groupe Strauss, et le professeur Shulamit Levenberg du Technion - Institut de technologie d'Israël. Sa vision est de fournir une alimentation inconditionnelle à tous, à tout moment, et en tous lieux. Pour en savoir plus, suivez Aleph Farms sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou consultez le site www.aleph-farms.com. Accédez au dossier de presse d'Aleph Farms ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 octobre 2022 à 02:05 et diffusé par :