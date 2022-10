Tineco, la marque d'électroménager intelligent se lance dans la cuisine avec le TOASTY ONE





Tineco élargit son offre avec un grille-pain intelligent : TOASTY ONE

BERLIN, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, annonce aujourd'hui son entrée dans l'univers de la cuisine avec le lancement du TOASTY ONE : un grille-pain intelligent avec écran tactile qui peut griller 2 tranches de pain de manière différente.

Élégant grâce à son design aux finitions blanc ivoire, le TOASTY ONE en acier inoxydable, est équipé de fonctionnalités de qualité supérieure :

Un écran tactile LCD 4" : qui permet à l'utilisateur de visualiser le processus de cuisson et de sélectionner un mode de cuisson parmi les quatre fonctions disponibles (intelligent, frais, réchauffage ou décongélation) et le niveau de cuisson souhaité grâce à un curseur intuitif.

La technologie IntelliHeat tm : qui règle avec précision le processus du toaster en fonction du pain utilisé, en ajustant automatiquement la puissance de la chaleur, puis en grillant le pain selon le niveau choisi.

La technologie GoldenCrispytm : qui permet de retenir l'humidité et offrir une texture croustillante à l'extérieur et légère et savoureuse à l'intérieur.

Le TOASTY ONE est conçu pour offrir une expérience de cuisson personnalisée, en effet deux tranches de pain peuvent être toastées de manière différente, ou à l'identique, selon les envies de l'utilisateur, en même temps. Pour plus de confort, l'appareil peut enregistrer jusqu'à huit préférences de cuisson prédéfinies, et un plateau amovible simplifiera le processus de nettoyage des miettes.

« Nous sommes ravis de lancer notre premier appareil de cuisine sur le marché européen. Qu'il s'agisse de préparer le petit-déjeuner pour toute la famille ou juste pour soi, le TOASTY ONE de Tineco répond aux envies de chacun, » a déclaré Marco Getz, directeur général de Tineco Europe. « C'est une illustration notre engagement continu à employer les technologies les plus intelligentes pour simplifier l'utilisation des appareils électroménagers. »

Le tout nouveau TOASTY ONE est désormais disponible à l'achat sur Amazon et sur Tineco.com au prix de 339?. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.tineco.com.

À propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco a favorisé l'innovation dans le domaine de l'électroménager intelligent en se spécialisant dans la création de technologies intelligentes qui facilitent l'utilisation de l'électroménager. Aujourd'hui, Tineco est devenu leader dans la catégorie des gadgets intelligents grâce à ses solutions de nettoyage intelligentes ? les aspirateurs PURE ONE, les aspirateurs eau et poussière FLOOR ONE, les nettoyeurs de tapis CARPET ONE ? et tout nouvel appareil de cuisine : le TOASTY ONE.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.tineco.com.

