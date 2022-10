La Chine remodelée par une décennie d'amélioration des transports





Un reportage du People's Daily :

La Chine a connu des réalisations et des changements historiques dans son développement des transports au cours des 10 dernières années. Son énorme développement économique et l'amélioration des moyens de subsistance n'auraient pas pu être réalisés sans le développement rapide du secteur des transports.

Au cours des 10 dernières années, la Chine a construit et rénové environ 2,53 millions de kilomètres de routes rurales, reliant 105 000 villages administratifs à des routes renforcées. Les investissements en immobilisations du pays dans les chemins de fer au cours de la même période ont totalisé 1 010 milliards d'euros (7 000 milliards de yuans - environ 1 000 milliards de dollars), étendant le kilométrage ferroviaire de la Chine de 52 000 kilomètres supplémentaires. Par ailleurs, 82 aéroports civils ont été construits ou déplacés, portant le total à 250. Le pays compte désormais 5 581 routes aériennes.

L'amélioration continue du système de transport élève le niveau de vie des Chinois et le développement rapide des infrastructures optimise considérablement la capacité, la qualité et l'efficacité des transports.

L'infrastructure bien construite et les services publics complets permettent à davantage de Chinois de poursuivre leurs rêves.

Selon le septième recensement national, 493 millions de Chinois, soit 35 % de la population totale de la Chine, ne vivent pas dans leur province natale. En outre, la population flottante de la Chine a bondi de près de 70 % au cours des 10 dernières années pour atteindre 376 millions.

À la fin de 2021, plus de 20 000 couples s'étaient mariés grâce à l'enregistrement des mariages interprovinciaux, et il y avait plus de 50 000 hôpitaux dans tout le pays offrant des services d'établissement interprovinciaux aux patients hospitalisés. Plus de 100 millions de personnes ont obtenu un permis de conduire numérique.

Les services gouvernementaux interprovinciaux ont pratiquement amélioré le sentiment d'épanouissement, de bonheur et de sécurité des gens, jouant un rôle essentiel dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation et dans la dynamisation du marché.

La Chine construit un marché national unifié et s'efforce d'assurer la connectivité du marché pour impliquer chaque entité du marché national et présenter des produits et des services à travers le pays à chaque consommateur, ce qui a encore libéré le potentiel de la demande intérieure et dynamisé les entreprises. En tant que grand pays avec un marché et une population énormes, la Chine bénéficie d'une forte dynamique de développement futur.

Grâce à la grande mobilité, des histoires d'innovation et de création se font entendre chaque jour en Chine. Récemment, une femme de Qingdao, dans la province du Shandong (est de la Chine), est devenue virale en ligne pour diffuser en direct la pêche en mer et partager des histoires de pêcheurs. Sur les plateformes de diffusion en direct, elle a vendu des fruits de mer locaux à des consommateurs de tout le pays, ce qui a aidé de nombreux pêcheurs à augmenter leurs revenus.

Ce qui fait son succès, c'est l'amélioration continue du système logistique moderne de la Chine, et il existe des millions d'histoires similaires à travers le pays.

En 2021, le nombre d'entités de marché nouvellement ajoutées a augmenté de 15,4 % pour atteindre 28,87 millions, avec 25 000 entités de marché nouvellement enregistrées par jour en moyenne. Au cours du premier semestre de cette année, les entreprises chinoises de livraison express ont traité 51,22 milliards de colis express. L'année dernière, des services de messagerie étaient disponibles dans plus de 80 % des villages administratifs chinois et plus de 37 milliards de colis ont été expédiés et collectés dans les régions rurales.

Le réseau d'autoroutes en développement rapide dans le nord de la Chine, le plus grand pont à haubans à trois tours au monde en construction dans le sud de la Chine et le chemin de fer Sichuan-Tibet qui s'étend en permanence... Depuis cette année, plusieurs grands projets de transport battent leur plein.

Le peuple chinois diligent a une capacité d'innovation infinie, et une fois cette capacité pleinement libérée, la Chine verra un espace de développement plus large. On pense que la Chine, avec une grande mobilité, libérera mieux le potentiel de son peuple et sera toujours pleine de vitalité.

