Tim Hortons offre 100 000 $ au Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour aider les sinistrés de l'ouragan Fiona au Canada atlantique, ainsi que des denrées non périssables à des banques alimentaires et du café aux secouristes





TORONTO, le 9 oct. 2022 /CNW/ - Tim Hortons offre 100 000 $ au Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour aider les sinistrés de l'ouragan Fiona au Canada, ainsi que plus de 8 000 lb de denrées non périssables à des banques alimentaires locales.

Afin de soutenir leurs communautés, les propriétaires de restaurant Tim Hortons du Canada atlantique ont aussi donné des produits de première nécessité, comme de l'eau embouteillée. Ils ont également donné plus de 10 000 $ de café et de nourriture afin d'aider les secouristes à se nourrir pendant les opérations de secours.

« L'impact de l'ouragan Fiona sur les communautés du Canada atlantique a été dévastateur. Nous sommes de tout coeur avec les familles de ceux qui ont été tués ou blessés et avec ceux qui travaillent maintenant à la reconstruction », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« Nous sommes fiers de contribuer aux efforts de secours, avec les franchisés locaux de Tim, qui se sont mobilisés et ont offert leur aide depuis le premier jour de la catastrophe. »

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 9 octobre 2022 à 05:00 et diffusé par :