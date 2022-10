L'environnement commercial amélioré de Xiamen attire les investisseurs





Grâce aux efforts constants du gouvernement local pour optimiser l'environnement commercial au cours des dernières années, la ville côtière de Xiamen, dans la province du Fujian en Chine orientale, a connu une croissance signifiante des enregistrements d'entreprises cette année.

D'après les données officielles publiées par l'administration municipale en charge de la régulation des marchés, un total de 98?963 nouvelles entités commerciales ont été créées à Xiamen au cours des sept premiers mois de l'année, soit une augmentation de 16,04 pour cent sur un an.

Les statistiques officielles indiquent qu'en date du 31 juillet, Xiamen comptait 816?200 entités commerciales enregistrées, un chiffre en progression de 9,7 pour cent sur un an. Parmi elles, 407?400 sont des entreprises nationales, soit une hausse de 4,12 pour cent sur un an, 13?357 sont des entreprises à capitaux étrangers, soit une hausse de 2,75 pour cent sur un an, et 393?900 sont des travailleurs indépendants, soit une hausse de 16,5 pour cent sur un an.

Depuis cette année, l'administration municipale en charge de la régulation des marchés a continué d'approfondir les réformes et d'améliorer les services gouvernementaux, dans le but de créer un environnement commercial porteur, qui a insufflé une vitalité nouvelle dans le développement économique régional.

L'environnement commercial qui est en constante évolution a prouvé qu'il faisait de la ville une destination d'investissement idéale pour un grand nombre d'entreprises de haute technologie comme Tianma Microelectronics, l'entreprise de technologie suisse ABB et le fabricant de matériel informatique Dell.

Attirée par l'environnement commercial porteur de la ville, Tianma Microelectronics a investi un total de 100 milliards de Yuans (13,92 milliards de dollars) à Xiamen ces 11 dernières années. La société a conservé durant quatre années de suite la place de numéro un mondial en termes de parts de marché pour les expéditions de panneaux de smartphone en polysilicium à basse température. La société a également construit une chaîne industrielle pour les écrans, avec plus de 50 entreprises en amont et en aval établies à Xiamen.

Le gouvernement de Xiamen a par ailleurs avancé dans le cadre de l'initiative «?Internet Plus Government Services?». Les autorités locales ont exploré et étendu un certain nombre de mesures de réforme distinctes et aussi bien les entreprises pour que le public bénéficie dorénavant d'un accès sans cesse amélioré aux services gouvernementaux.

Selon les statistiques, les plateformes en ligne peuvent gérer 98,8 pour cent des activités des organismes d'État, et des services à guichet unique sont disponibles pour toutes les démarches nécessitant des licences administratives. L'administration électronique a été promue pour permettre aux individus de créer une entreprise plus facilement via un portail unique.

Les données officielles de cette année montrent que 87,3 pour cent des entreprises de la ville ont été créées en ligne, la plaçant en tête au niveau de la province. Xiamen s'est classée première dans l'évaluation nationale de l'environnement commercial durant trois années consécutives, de 2019 à 2021.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit sans aucune manière être considéré comme officiel. La seule version faisant foi du communiqué est celle dans la langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 octobre 2022 à 02:20 et diffusé par :