Merci pour tout Monsieur Chagnon

MONTRÉAL, le 8 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) offre ses plus sincères condoléances à la famille de Monsieur André Chagnon, décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans, et tient à souligner son apport inestimable à la cause de la petite enfance.

« M. Chagnon, par la création de la Fondation Lucie et André Chagnon, a été un véritable visionnaire et a fait preuve d'un engagement profond - hors du commun - pour soutenir les gens les plus vulnérables de notre société, dont les jeunes enfants », a déclaré Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Il est indéniable que la Fondation a contribué et contribue encore activement à reconnaître que les premières années de vie sont déterminantes dans le développement d'une personne et que la qualité des environnements qu'ils fréquentent revêt un caractère essentiel pour leur permettre de développer leur plein potentiel.

Allié indéfectible des organismes, réseaux et acteurs qui interviennent auprès des plus vulnérables de notre société, M Chagnon, par le mandat qu'il a donné à sa fondation familiale, soutient depuis plus de 15 ans la mission du réseau des CPE/BC, d'offrir un service éducatif de qualité à tous les enfants, dans le respect des milieux et en accompagnant le développement de leur capacité d'agir.

« M. Chagnon croyait profondément à l'égalité des chances et à la réussite éducative. Par la mise en place de la Fondation Lucie et André Chagnon, la mission qu'elle porte et les investissements d'envergure qui y sont faits, l'oeuvre et l'engagement de M. Chagnon ont eu et continueront d'avoir un impact majeur pour les tout-petits et plus vulnérables du Québec. Au nom du réseau des CPE/BC, merci pour tout M. Chagnon », a conclu M. Gosselin.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

