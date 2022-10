DÉCLARATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VILLA SAINTE-MARCELLINE





WESTMOUNT, QC, le 8 oct. 2022 /CNW/ - Depuis quelques jours, la Congrégation des Soeurs Sainte-Marcelline circule des informations à propos de l'avenir de la Villa Sainte-Marcelline. La direction générale estime important de préciser qu'aucune hypothèse touchant l'avenir de notre institution n'a à ce jour été étudiée et/ou entérinée par le conseil d'administration de la Villa Sainte-Marcelline, la seule instance autorisée à adopter quelque initiative que ce soit mettant en cause la gestion de notre école et les orientations qui président à ses activités.

Compte tenu de la situation, nous avons été informés que le conseil d'administration tiendra une assemblée le 13 octobre 2022 afin d'aborder les questions relatives à l'avenir de l'institution et prendre les décisions appropriées au terme d'un examen rigoureux des faits qui seront soumis à ses membres. Le cas échéant, les décisions qui seront prises lors de cette réunion seront transmises dans les meilleurs délais afin de fournir une information exacte fondée sur des faits avérés.

La direction générale de la Villa Sainte-Marcelline entend appuyer les initiatives de toutes les parties prenantes favorisant la pérennité de l'institution.

Il est important de préciser que les activités de la Villa Sainte-Marcelline se poursuivent de façon normale et ne remettent aucunement en cause le déroulement de l'année scolaire en cours. Nous ne ménagerons aucun effort afin d'assurer le bien-être et la réussite de nos élèves et de leurs enseignants.

Notez que nous n'accorderons aucune entrevue avant la tenue du conseil d'administration.

