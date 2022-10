olive.catm offre désormais une assurance pour bris mécaniques au Canada





olive.ca tm , le chef de file des services de paiement et des plans de protection pour les véhicules, a annoncé la semaine dernière le lancement de la marque au Canada, sa première grande expansion en Amérique du Nord. Cette annonce a suivi de près l'annonce de l'expansion d'olive.com en Floride, et la disponibilité de son assurance pour bris mécaniques dans les 50 États. olive.ca poursuit le déploiement de son initiative de couverture abordable vers le Nord, fournissant ainsi aux Canadiens des plans de protection de véhicule pour couvrir les défaillances mécaniques après l'expiration de la garantie du fabricant.

olive.ca offre une plateforme numérique permettant aux consommateurs de réaliser des achats directs et en ligne, avec accès à un éventail complet d'options de couverture et de franchise pratiques et adaptées à leur budget, sans inspection ni période d'attente. Les plans d'assurance pour bris mécaniques sont désormais disponibles pour les conducteurs d'Ontario et de Colombie-Britannique, avec une expansion prévue en Alberta d'ici la fin de l'année.

Dans le cadre de cette expansion, olive.ca proposera sa plateforme "Powered by olive" aux agents d'assurance, compagnies, groupes de courtiers et vendeurs d'envergure locale et nationale en Ontario et Colombie-Britannique, permettant une gamme de produits olive.ca comarqués avec de nouveaux projets d'expansion à l'avenir.

"Dès la première heure, notre mission a été de créer une couverture transparente des bris mécaniques pour les consommateurs américains, avec un objectif d'expansion en Amérique du Nord", déclare Rebecca Howard, fondatrice et chef de la direction d'olive. "Nous sommes fiers d'annoncer notre arrivée au Canada et nous nous réjouissons à la perspective de notre expansion en Alberta cette année et dans d'autres provinces à l'avenir."

Avec olive.ca, les propriétaires de voitures peuvent réaliser des achats 100% en ligne, avec des tarifs personnalisés et neuf options de paiement mensuel, faisant d'olive.ca un des fournisseurs d'assurance pour bris mécaniques les plus polyvalents au Canada. olive.ca propose des plans pratiques, dans lesquels les clients paient un prix mensuel fixe durant toute la durée de la couverture, et peuvent la résilier à tout moment. En outre, les plans n'ont pas de limite de kilométrage annuel et sont totalement transférables en cas de vente de la voiture.

olive.ca fournit un produit essentiel à l'heure où les propriétaires gardent plus longtemps leur véhicule en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de la flambée des prix des voitures neuves, sur fond de coûts annuels de réparation augmentant au fur et à mesure que le véhicule vieillit. L'assurance pour bris mécaniques d'olive.ca est cruciale pour les propriétaires de voiture désireux de réduire au maximum leurs dépenses de réparations automobiles, tout particulièrement durant ces temps de pression économique.

En plus de faire économiser de l'argent aux clients, olive.ca et ses partenaires soutiennent une noble cause. Lorsque les clients achètent une police auprès d'olive.ca, une partie du plan est investie dans Premiums4Good, sans frais supplémentaire pour le client. Premiums4Good affectera 25 pour cent de ses primes investies à des projets contribuant à résoudre des problématiques sociales, notamment la lutte contre le sans-abrisme, le soutien à l'enseignement et à l'emploi, et la promotion des énergies renouvelables. Pour plus d'informations sur l'initiative Premiums4Good et les projets qu'elle soutient, cliquez ici.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://olive.ca.

À propos d'olive.ca:

olive.ca, le chef de file des services de paiement et des plans de protection pour les véhicules, a été fondée pour offrir la tranquillité d'esprit aux clients. Les plans de protection pour véhicules couvrent les défaillances mécaniques du véhicule après l'expiration de la garantie du fabricant. Avec olive.ca, les consommateurs peuvent directement acheter un plan de protection, en toute liberté, depuis le confort de leur maison. olive.ca propose un éventail d'options de couverture et de franchise adaptées à tous les budgets, et de produits accessibles, abordables, transparents et conviviaux: un choix complet, entièrement numérique et disponible à toute heure de la journée et de la nuit. Créée en 2006 et basée à Chicago, de l'Illinois, olive.com, et désormais olive.ca, offrent des produits, un service client, et une réputation d'excellence qui ont valu à l'entreprise une note A auprès du Better Business Bureau (BBB) des États-Unis, et des partenariats avec des compagnies d'assurance de premier plan et des marques reconnues mondialement.

©2022 Repair Ventures Canada, Inc., faisant des affaires sous le nom d'Olive Insurance Solutions, 1 Dundas St. West, Suite 2500, Toronto, ON M5G 1Z3. Tous droits réservés.

olive.ca propose une couverture d'assurance qui est émise par Lloyd's Underwriters, une compagnie d'assurance agréée au Canada, de sorte que vous pouvez être sûr que la couverture est là quand vous en avez besoin. olive.ca n'est pas une compagnie d'assurance et ne fournit pas de couverture. Olive Insurance Solutions (olive.ca) est le nom sous lequel Repair Ventures Canada, Inc., un intermédiaire d'assurance agréé au Canada, mène ses activités.

