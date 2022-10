L'Empire State Building accueille la course annuelle Run-Up, présentée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation





Parmi les coureurs notables de cette année, l'on peut citer l'animateur de télévision Nev Schulman et le vétéran de la guerre en Irak Anthony Smith.

NEW YORK, 8 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L' Empire State Building (ESB) a accueilli aujourd'hui la 44e course annuelle Run-Up, présentée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation (CAF). Lors de plusieurs manches éliminatoires, 374 coureurs du monde entier ont gravi les 1 576 marches jusqu'à la ligne d'arrivée au 86e étage où se situe le célèbre observatoire du bâtiment.

« Chaque année, nous sommes transportés par les athlètes du monde entier qui s'entraînent pour participer à cette extraordinaire épreuve d'endurance, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'observatoire de l'Empire State Building. Félicitations à tous ceux qui sont venus dans l' « édifice le plus célèbre au monde » pour participer à la course Empire State Building Run-Up.

Le Malaisien Soh Wai Ching a pris la tête du classement dans la catégorie des coureurs d'élites masculins, avec un temps de 10 min et 44 s, juste devant le Japonais Ryoji Watanabe et l'Italien Fabio Ruga. Il s'agit de la deuxième victoire consécutive à l'ESBRU pour le coureur de 28 ans.

« Je suis si heureux d'être de retour dans la compétition. C'est ma deuxième victoire, et j'ai amélioré mon temps, a déclaré Wai Ching. J'espère revenir à nouveau l'an prochain et améliorer [encore] mon temps. »

La coureuse Cindy Harris, originaire d'Indianapolis dans l'Indiana a pris la tête dans la catégorie des coureuses d'élites féminines avec un temps de 13 min et 56 s, devant Shari Klarfeld de Plainview dans l'État de New York et la Mexicaine Maria Elisa La Pez Pimentel. C'était la 24e participation d'Harris à la course Run-Up et sa sixième victoire. Elle a battu son record de 2021 qui était de 14 min et 01 s.

« Je me sens vraiment bien et j'ai beaucoup de chance de participer depuis si longtemps, a déclaré Harris. [Participer à cette course] est très important, d'autant que cette fois-ci je ne suis pas passée loin. »

Cette année, l'animateur de l'émission « Catfish » New Schulman a participé à la course dans la catégorie des célébrités. D'autres épreuves ont vu concourir des courtiers en immobilier commercial, des locataires de l'Empire State Building et des membres des médias.

La Challenged Athletes Foundation était partenaire caritatif officiel de l'ESBRU, avec une catégorie réservée aux athlètes invalides et aux donateurs de la CAF destinée à lever des fonds afin de soutenir des personnes en situation de handicap et leur permettre d'accéder aux sports. L'athlète de la CAF Anthony Smith, vétéran de la guerre en Irak amputé d'un bras, a terminé la course avec un temps de 56 min et 05 s.

Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale turque qui dessert plus de pays et de destinations internationales que toute autre, était sponsor principal de la course Run-Up pour la quatrième année. L'événement a été produit par NYCRUNS, la plus grande société d'événementiel sportif de l'agglomération du Grand New York.

Ce soir, des lumières rouges et blanches illuminaient l'Empire State Building, la plus célèbre tour du monde, pour célébrer la 44e course annuelle Run-Up.

Les images et vidéos en haute résolution peuvent être téléchargées ici .

Vous trouverez de plus amples informations sur la course Empire State Building Run-Up en ligne .

