TRICORBRAUN ACQUIERT LE DISTRIBUTEUR ALLEMAND D'EMBALLAGES EN VERRE GLÄSER & FLASCHEN





Cette acquisition renforce la position de TricorBraun en tant que fournisseur d'emballages de premier plan en Europe

ST. LOUIS, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- TricorBraun, leader mondial de l'emballage, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'acquisition du distributeur allemand d'emballages en verre Gläser & Flaschen GmbH. Cette acquisition élargit la présence européenne de TricorBraun et renforce sa position de principal fournisseur d'emballages en Europe.

« Gläser & Flaschen a bâti une entreprise solide, connue pour sa qualité, son innovation et son expertise technique, a déclaré Declan McCarthy, président de TricorBraun Europe. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe exceptionnelle de Gläser & Flaschen pour proposer davantage d'options de chaîne d'approvisionnement à nos clients, tout en investissant dans leur croissance et leur expansion continues. Nous souhaitons la bienvenue à Gläser & Flaschen dans la famille TricorBraun. »

Au service de ses clients depuis près de 20 ans, Gläser & Flaschen est l'un des principaux fournisseurs d'emballages en verre de haute qualité pour le marché croissant des aliments en conserve. La société opère depuis un centre de distribution et d'exploitation ultramoderne situé à Wustermark (Brandebourg, Allemagne).

« Nous sommes passionnés par notre activité, notre équipe talentueuse, nos clients et fournisseurs, et notre forte communauté dans le monde des aliments en conserve ; nous savions que nous avions besoin d'un partenaire exceptionnel pour entamer notre prochaine phase de croissance, a déclaré Stefanie Burmeister, directrice générale de Gläser & Flaschen. La réputation de classe mondiale de TricorBraun, associée à l'accent que cette société met sur les membres de son équipe, le service à ses clients et l'importance qu'elle accorde à la croissance, en font un partenaire idéal. »

Tous les membres de l'équipe de Gläser & Flaschen resteront chez TricorBraun et continueront à travailler dans les locaux actuels de la société. À compter de la clôture de la transaction, Gläser & Flaschen opérera sous le nom de Gläser & Flaschen, une société de TricorBraun.

Depuis sa création, TricorBraun s'est associé à des équipes de direction pour acquérir avec succès et accélérer la croissance de 37 entreprises d'emballage dans le monde.

La clôture de la transaction est prévue en novembre. Proventis Partners, membre de Mergers Alliance, a agi en tant que conseiller financier de TricorBraun.

À propos de Gläser & Flaschen

Au service de ses clients depuis 2003, Gläser & Flaschen est l'un des principaux distributeurs de pots Mason, de bouteilles et d'accessoires de cuisine, ainsi que d'emballages en verre pour les aliments et autres ingrédients. Nous proposons à nos clients commerciaux et privés, en Allemagne et à l'étranger, un large choix de verre et d'accessoires de haute qualité.

À propos de TricorBraun

Fondé en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballages de base en Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes dans un large éventail de marchés finaux en plastique, verre et aluminium pour les conteneurs, les fermetures, les distributeurs, les tubes et les produits flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé apporte un design avant-gardiste, inspiré par la connaissance des consommateurs et les solutions créatives. Nous tirons parti de notre expertise de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre vaste empreinte durable et de notre pouvoir d'achat inégalé pour identifier les meilleurs partenaires d'approvisionnement et trouver des solutions rentables pour nos clients. TricorBraun est composé de plus de 2 000 professionnels de l'emballage opérant depuis plus de 100 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 16:31 et diffusé par :