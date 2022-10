Le ministre Vandal annonce l'ouverture d'un nouveau point de service de PrairiesCan à Prince Albert et des investissements essentiels dans le Nord de la Saskatchewan





Annonce d'investissements de plus de 1,7 million de dollars pour soutenir le renouvellement communautaire à Prince Albert et améliorer l'accès aux collectivités du Nord de la Saskatchewan lors du dévoilement de l'un des sept nouveaux points de service de PrairiesCan.

PRINCE ALBERT, SK, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Situé sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord, bordée de riches terres agricoles au sud et de la forêt boréale au nord, Prince Albert est la porte d'entrée du Nord de la Saskatchewan et un centre d'activités agricoles, forestières, touristiques, minières et commerciales pour les collectivités environnantes. La région contribue grandement à l'économie locale et provinciale et recèle un immense potentiel. Reconnaissant que les collectivités comme Prince Albert ont des besoins et des priorités uniques, PrairiesCan ouvre sept nouveaux bureaux régionaux dans les Prairies pour améliorer l'approche communautaire du développement économique.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé le nouveau point de service de PrairiesCan à Prince Albert, en Saskatchewan, afin d'amener PrairiesCan directement dans la collectivité et de se concentrer sur les possibilités économiques pour le Nord et ses résidents.

Lors de l'inauguration, le ministre Vandal a annoncé un investissement fédéral de 1 755 000 $ dans deux projets qui soutiennent le renouvellement communautaire à Prince Albert et améliorent l'accès aux collectivités du Nord de la Saskatchewan.

Un montant de 142 500 $ a été accordé à la Ville de Prince Albert par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour améliorer l'accessibilité du parc Little Red River, une attraction communautaire et un lieu de rassemblement important.

par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour améliorer l'accessibilité du parc Little Red River, une attraction communautaire et un lieu de rassemblement important. Un montant de 1 612 500 $ a été accordé à Transwest Air Limited Partnership et à West Wind Aviation Limited Partnership (faisant affaire collectivement sous le nom de « Rise Air ») dans le cadre de l'Initiative du transport aérien régional pour accroître le service aérien et maintenir les liens entre les collectivités nordiques et autochtones de la Saskatchewan .

L'inauguration et l'annonce d'aujourd'hui marquent un nouveau chapitre pour PrairiesCan, qui soutiendra le Nord de la Saskatchewan et lui offrira de nouvelles possibilités de croissance économique et de prospérité.

Citations

« Le Nord de la Saskatchewan recèle un grand potentiel. Le fait de collaborer avec les collectivités et les organisations locales mène à de nombreuses occasions de favoriser le développement économique, au profit de tout le monde. Ce nouveau point de service de PrairiesCan nous permettra de travailler directement avec les petites entreprises, les entrepreneurs et les membres de la collectivité pour mettre au point des solutions économiques communautaires adaptées aux besoins et aux possibilités uniques de Prince Albert et du Nord de la Saskatchewan. Ce n'est qu'un autre exemple du travail de notre gouvernement en partenariat avec les collectivités des Prairies pour créer des possibilités économiques et répondre aux priorités locales. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« La Ville de Prince Albert s'efforce de bâtir une collectivité prospère. Nous avons investi de manière ambitieuse dans les parcs, les terrains de jeu et les infrastructures au cours des dernières années, et la subvention destinée à paver un sentier de 450 mètres à Little Red nous a aidés à rendre un parc populaire plus accessible et inclusif. Nous sommes enchantés d'apprendre que Développement économique Canada pour les Prairies aura un bureau ici même à Prince Albert, ce qui nous donnera accès à un soutien et à des ressources en matière de développement économique. »

- Greg Dionne, maire, Ville de Prince Albert

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : PrairiesCan, qui sert les Prairies, et PacifiCan, qui sert la Colombie-Britannique.

a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : PrairiesCan, qui sert les Prairies, et PacifiCan, qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé PrairiesCan et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge , Fort McMurray et Grande Prairie en Alberta ; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba .

a officiellement lancé PrairiesCan et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : , et en ; et en ; et et au . Ces sept nouveaux points de service s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux de Saskatoon , de Winnipeg et d' Ottawa , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de Calgary . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients et les collectivités.

et aux bureaux de , de et d' , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients et les collectivités. Cette approche communautaire améliorée tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités et à leurs régions environnantes, et fait appel à une série d'organisations locales de différents secteurs en tant que participants actifs au développement économique.

Le point de service de Prince Albert est situé sur le campus de Saskatchewan Polytechnic, 154 - 1500 10th Avenue East.

