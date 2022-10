Lancement du nouveau jeu mobile « Jouez et gagnez » « HERO BLAZE: THREE KINGDOMS » !





SÉOUL, Corée du Sud, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 6 octobre, le lancement officiel de « Hero Blaze: Three Kingdoms » sur Google Play Store et Apple App Store par l'éditeur et développeur de jeux, NATRIS, également connu sous le nom de plate-forme métaverse NFT, attire l'attention des joueurs du monde entier. Même avant son lancement, pendant sa période de préinscription, « Hero Blaze: Three Kingdoms » a été présenté sur Google Play Store, suscitant beaucoup d'anticipation.

Ce lancement mondial inclut toutes les régions à l'exception du Japon, de Taïwan, de Hong Kong, de Macao et de la Chine. Le Japon, Taïwan, Hong Kong et Macao peuvent s'attendre à un lancement en octobre.

Le développeur NATRIS a préparé divers événements pour commémorer le lancement mondial et accueillir les utilisateurs mondiaux. Connectez-vous simplement au jeu pour recevoir le héros sept étoiles le mieux classé « Zhuge Liang », et accomplissez des quêtes quotidiennes pour recevoir des billets pour tirer au hasard des « pierres MUDOL ». Les utilisateurs peuvent obtenir des « pierres MUDOL » grâce à divers systèmes et systèmes de jeu dans « Hero Blaze: Three Kingdoms », et les échanger sur le site officiel contre des « jetons MUDOL2 » (le « jeton MUDOL2 » est répertorié sur Huobi et MEXC).

« L'IP des Three Kingdoms sur laquelle « Hero Blaze: Three Kingdoms » est basé est appréciée dans le monde entier et compte de nombreux fans. « Hero Blaze: Three Kingdoms », qui a reçu beaucoup d'amour en Corée, a vu un lancement en Asie et un lancement mondial grâce à tous les utilisateurs fidèles et solidaires qui ont joué au jeu », a déclaré un porte-parole de NATRIS. « À l'avenir, nous n'épargnerons aucun effort pour améliorer encore le service de jeu pour nos utilisateurs. »

Pendant ce temps, la vidéo promotionnelle de « Hero Blaze: Three Kingdoms » est sortie sur YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

De plus, les dernières informations sur « Hero Blaze: Three Kingdoms » sont disponibles sur le site officiel et Discord .

Aperçu du jeu

Nom : « Hero Blaze: Three Kingdoms »

Genre : RPG occasionnel

Plateforme : iOS / Android

iOS : https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Date de lancement : 6 octobre 2022

Site officiel : https://heroblaze3kd.io/

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord : https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Demandes de renseignements : https://natris.oqupie.com/portals/1652

