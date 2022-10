Ascend s'efforce de réduire l'empreinte carbone de ses produits





HOUSTON, 7 octobre 2022 /CNW/ -- Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui deux initiatives visant à réduire l'empreinte carbone de ses produits. L'entreprise a rendu ses exploitations de compoundage neutres en carbone, ce qui fait d'elle le premier producteur mondial intégré de polyamide à décarboniser une grande part de ses exploitations. Elle a obtenu la certification ISCC+ pour son utilisation de matériaux biosourcés.

Les sept installations de compoundage d'Ascend en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, produisent les matériaux Vydyne®, Starflam® et HiDuratm conçus par l'entreprise et utilisés dans les véhicules électriques, les batteries, les systèmes d'énergie renouvelable et de nombreuses autres applications.

L'atteinte de la carboneutralité des émissions de portée 1 et 2 des installations est attribuable à une combinaison d'améliorations des processus, et de compensations carbone et sous forme d'énergies renouvelables. Cela correspond à éliminer les émissions de 4 000 véhicules de tourisme par an.

À l'autre extrémité de la production complètement intégrée de l'entreprise, Ascend est à présent certifiée pour utiliser des matières premières issues de la biomasse afin de produire de l'acrylonitrile, de l'adiponitrile, de l'hexaméthylènediamine et du polyamide 66 avec une approche appuyée sur le bilan massique. Grâce à cette certification, le polymère PA66 Ascend peut à présent être composé de matériaux biosourcés jusqu'à 40 %.

« Réduire notre empreinte carbone constitue une part importante de notre effort en matière de développement durable, a déclaré Chris Johnson, directeur, Développement durable chez Ascend. Nous nous concentrons sur des améliorations significatives s'inscrivant dans la durée qui tiennent compte à la fois de l'environnement et de la performance du produit, pour le bien des gens, de nos voisins, clients et consommateurs. »

Ascend, un producteur entièrement intégré de matériaux usinés, s'est engagé à réduire de 80 % ses émissions de GES d'ici 2030. Dans ce but, l'entreprise a investi dans des équipements de réduction des émissions dans son usine de fabrication de nylon située à Pensacola, en Floride, et dans ses unités de congénération de Decatur, en Alabama, produisant de l'adiponitrile. De plus, 30 % de l'énergie utilisée à l'usine d'acrylonitrile d'Ascend située à Alvin, au Texas, provient d'une centrale solaire de service public dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité.

« Nous souhaitons continuer d'être le chef de file de l'industrie dans le domaine du développement durable au fur et à mesure que nous évoluons afin de satisfaire aux besoins de nos clients dans le monde, a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction d'Ascend. Ces étapes importantes représentent un bond en avant pour s'assurer que chaque livre de notre produit est fabriquée avec le plus faible impact environnemental possible, que ce soit à Suzhou ou à Pensacola. »

Ascend présentera ses efforts dans le domaine du développement durable, notamment ses produits à faible empreinte carbone, sous le thème « Avancer ensemble » du 19 au 26 octobre au salon K 2022, hall 6, kiosque A07.

À propos d'Ascend Performance Materials

Personne-ressource : Osama Khalifa, +1 832 963-1347

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915781/Ascend_Mexico_celebration___16.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

SOURCE Ascend Performance Materials

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 15:32 et diffusé par :