Les collectivités de la Saskatchewan bénéficieront de meilleures infrastructures communautaires





VILLE D'ITUNA, SK, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 68 millions de dollars pour 10 projets visant à soutenir la rénovation d'édifices communautaires existants ainsi que la construction de nouveaux édifices communautaires en Saskatchewan.

« Les bâtiments communautaires sont des lieux où les Canadiens se rassemblent. Que ce soit pour des mariages ou des pratiques de hockey, un large éventail d'événements s'y déroulent, surtout dans les collectivités rurales et éloignées. Notre gouvernement investit pour s'assurer que les infrastructures communautaires, partout en Saskatchewan, continuent de répondre aux besoins changeants des collectivités qui les utilisent quotidiennement », a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Parmi d'autres projets, la Coopérative de l'aréna communautaire d'Ituna recevra plus de 2,3 millions de dollars pour la rénovation de l'aréna. La structure du toit de l'aréna, qui est vieillissante, sera remplacée, des systèmes d'économie d'énergie seront installés et l'accessibilité de l'installation sera améliorée. L'arène est une installation récréative et communautaire très importante et très utilisée. Ces modifications permettront de réduire les économies d'énergie de l'aréna par plus de 43 %.

« L'aréna communautaire d'Ituna est au coeur de notre collectivité rurale et a grand besoin d'être rénové », a déclaré Jack Shymko, président du comité de construction de l'aréna communautaire d'Ituna. « Grâce au financement du gouvernement du Canada, les habitants d'Ituna et des collectivités voisines disposeront d'une installation récréative moderne, écoefficace et sécuritaire pour de nombreuses années. »

De plus, la Ville de Saskatoon recevra plus de 16,5 millions de dollars pour rénover et moderniser deux de ses bâtiments communautaires. La rénovation du centre aquatique Harry Bailey permettra d'améliorer l'accessibilité, l'efficacité énergétique, la consommation d'eau et la sécurité en modernisant l'enveloppe du bâtiment, le bassin de la piscine, l'isolation ainsi que les systèmes mécaniques et de traitement de l'eau. Le Centre communautaire Albert, un édifice centenaire à valeur patrimoniale, verra également sa sécurité et son accessibilité améliorées, ainsi que son efficacité énergétique et son efficacité en matière de consommation d'eau, grâce à la rénovation des toilettes, des rampes d'accès, des portes, des fenêtres, du système de chauffage et de refroidissement et du toit.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 68 098 294 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit 68 098 294 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière et d'évaluation environnementale.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs intéresse sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets liés à de nouveaux bâtiments communautaires, et dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus est prévu plus tard en 2022, mais le moment n'a pas encore été fixé. Les renseignements relatifs à ce deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

Les candidats présentant des projets de rénovation de petite et moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible est compris entre 100 000 et 2 999 999 dollars , sont acceptés et financés sur la base d'une admission continue.

2 999 , sont acceptés et financés sur la base d'une admission continue. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissement visant à soutenir une économie et un environnement sains.

Produit connexe

Document d'information : Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'un financement pour dix bâtiments communautaires en Saskatchewan

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 14:08 et diffusé par :