La filiale d'EIG MidOcean Energy rachète la participation de Tokyo Gas dans quatre projets GNL intégrés en Australie pour un montant de 2,15 milliards USD





MidOcean Energy ("MidOcean"), une société spécialisée dans le GNL constituée et administrée par EIG, un des principaux investisseurs institutionnels dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec Tokyo Gas Co., Ltd ("Tokyo Gas") pour l'acquisition des intérêts de Tokyo Gas dans un portefeuille de quatre projets GNL intégrés australiens.

Selon les termes de l'accord, MidOcean reprendra les intérêts de Tokyo Gas dans Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG et Queensland Curtis LNG au prix total de 2,15 milliards USD en espèces. Ces projets intégrés couvrent les côtes occidentales et orientales de l'Australie et fournissent des quantités importantes de GNL à l'Asie, dans le cadre d'un ensemble diversifié de contrats d'achat ferme à long terme conclus avec des tiers de premier ordre, ainsi qu'aux marchés gaziers nationaux australiens. Le portefeuille devrait fournir à MidOcean un volume net de GNL d'environ 1 million de tonnes par an, une production soutenue par des réserves à long terme et une structure de coûts compétitive au niveau mondial. Le portefeuille tire son avantage d'opérateurs expérimentés, comme Chevron, INPEX, Woodside et Shell, et couvre toute la chaîne de valeur du GNL, des opérations en amont au midstream, à la liquéfaction et à la vente.

Cette acquisition marque le lancement de la stratégie de MidOcean, qui entend bâtir un acteur intégré exclusivement axé sur le GNL de haute qualité, diversifié et d'envergure mondiale. Elle bénéficie en outre de la solide expérience d'EIG en matière d'investissement dans le secteur mondial du GNL, fondée sur des engagements de plusieurs milliards de dollars dans de multiples projets de GNL au cours des 20 dernières années, dont l'acquisition récente d'une participation majoritaire dans GNL Quintero S.A., le plus grand terminal de regazéification de GNL au Chili. La transaction concorde par ailleurs avec la vision de la direction du groupe Tokyo Gas, "Compass 2030", dans le cadre de laquelle Tokyo Gas demeure à l'avant-garde de la transition vers le zéro émission nette de CO 2 .

R. Blair Thomas, PDG d'EIG, a déclaré : "Le lancement de MidOcean illustre notre profonde adhésion au GNL en tant que catalyseur fondamental de la transition énergétique et l'importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique géopolitiquement stratégique. Cette transaction dote MidOcean d'un portefeuille fondamental d'actifs GNL intégrés à un coût avantageux et situés dans une juridiction à faible risque, idéalement positionnés pour ravitailler des clients stratégiques au Japon, en Asie et dans le monde entier pour les décennies à venir."

En juin dernier, EIG annonçait l'arrivée du spécialiste du GNL, De la Rey Venter, anciennement chez Shell, au poste de directeur général de MidOcean, mettant à profit ses 25 années d'expérience dans l'exploitation mondiale du GNL, la conclusion d'accords et la direction d'entreprises.

M. Venter déclare : "L'annonce d'aujourd'hui permet à MidOcean d'initier la réalisation de sa vision : construire une entreprise exclusivement axée sur le GNL qui soutiendra la transition du monde vers un avenir net zéro. Nous envisageons un grand nombre d'opportunités pour accroître la position de MidOcean dans l'approvisionnement des marchés du GNL dans le monde entier et nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires et clients."

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des approbations réglementaires australiennes.

Barrenjoey, Barclays et JP Morgan ont agi en tant que conseillers financiers d'EIG dans le cadre de cette transaction et White & Case a agi en tant que conseiller juridique d'EIG.

À propos d'EIG

EIG est un grand investisseur institutionnel dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures avec 24 milliards USD sous gestion au 30 juin 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 années d'existence, EIG a affecté plus de 41,5 milliards USD au secteur de l'énergie par le biais de plus de 387 projets ou entreprises dans 38 pays sur six continents. Parmi les clients d'EIG, on retrouve bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C. et possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com ou celui de MidOcean à l'adresse www.midoceanenergy.com.

