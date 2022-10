Vous rêvez d'être payé pour voyager ? Deel offre un job de rêve de "créateur de contenus nomade"





Deel, la solution d'onboarding, de paie, et de gestion RH des équipes à l'international en hypercroissance, accepte dès à présent les candidatures pour un poste de créateur de contenus nomade. Il passera six mois sur la route, dans un van entièrement équipé, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour créer des contenus pour les réseaux sociaux sur son expérience de voyage et de travail à distance.

Grâce à sa plateforme, Deel permet à n'importe quelle entreprise de constituer ses équipes au-delà des frontières. Sa conviction : chacun devrait pouvoir exercer son job de rêve, quelle que soit leur localisation. Ce premier "nomade" de la société contribuera à promouvoir les atouts du travail à distance sur l'ensemble des réseaux sociaux de la société, tout en montrant le fonctionnement (onboarding, paie...) de la plateforme de Deel. En plus du van fourni par la société, et de la prise en charge des frais de déplacement, de visa, des repas, du carburant, du parking... Il recevra une somme de 3400$ par mois et bénéficiera d'horaires flexibles.

Cette opportunité est destinée à des personnes avec plus de trois ans d'expérience en tant que créateur de contenus pour les réseaux sociaux ou ambassadeurs de marques. Les candidats doivent parler et écrire couramment anglais, aimer le mode de vie nomade, avoir l'envie d'apprendre de nouvelles choses et de les partager avec les autres.

Le candidat idéal cherche à rompre avec sa routine et à se lancer dans un voyage aux paysages naturels magnifiques, à la vie urbaine variée et animée, et aux cultures riches de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les destinations à visiter et partager sont sans fin : des villes de Wellington ou Sydney à "la route toute droite de 90 miles" ou l'imposante Uluru, l'une des icônes naturelles les plus célèbres de la région.

Vous êtes prêt à prendre la route ? Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, consultez deel.com/dream-job avant le 11 octobre 2022.

À propos de Deel

Deel aide les entreprises à recruter n'importe qui, n'importe où via sa solution mondiale de conformité et de gestion des paiements. Avec sa plateforme, les entreprises ? de tous types et de toutes tailles ? peuvent recruter, gérer et payer les travailleurs indépendants et les employés à temps plein dans plus de 150 pays, en quelques minutes et en se conformant aux règles. Avec plus de 200 spécialistes juridiques, de la comptabilité, de la mobilité et fiscaux comme partenaires, Deel permet à n'importe quelle société de créer, signer et envoyer des contrats localisés à partir d'une bibliothèque de modèles.

Deel automatise le processus de collecte de documents spécifiques à un pays, comme les documents fiscaux pour les indépendants et les employés, afin de s'assurer qu'ils sont établis correctement. La plateforme permet également aux entreprises de payer des fournisseurs de services et employés internationaux dans plus de 120 devises en seulement quelques clics.

Pour plus d'informations : Deel.com

