De nouveaux fonds pour soutenir des ensembles de logements pour les Autochtones

EDMONTON, AB, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta soutiendront une organisation métisse et un gouvernement des Premières Nations pour construire 32 logements abordables dans des collectivités éloignées et nordiques de l'Alberta.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, ainsi que Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé le financement conjoint de deux projets d'ensembles résidentiels pour les Autochtones qui permettront de construire 32 logements.

Une organisation métisse et un gouvernement des Premières Nations construiront les logements suivants :

Conklin Resource Development Advisory Committee's Indigenous Housing Initiative - 15 logements.

Première Nation de Swan River - 17 logements à Swan Hills .

Ces ensembles résidentiels sont partiellement financés dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le gouvernement de l'Alberta fournit le financement pour ces ensembles dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. D'autres partenaires financiers comprennent Cenovus Energy.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à soutenir de meilleurs résultats en matière de logement dans les communautés autochtones grâce à la création de logements plus abordables, comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires, comme la Première Nation de la rivière Swan River First Nation et le Conklin Resource Development Advisory Committee, afin de fournir aux communautés autochtones du Nord de l'Alberta et de partout dans la province des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'oeuvre. » ? L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour beaucoup trop de gens du Nord de l'Alberta et nous travaillons ensemble avec les gouvernements et les communautés autochtones et métis afin de veiller à ce que chaque personne puisse avoir un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, aidera nos citoyens et citoyennes les plus vulnérables et fera une différence dans le travail en cours visant à éliminer l'itinérance et à garantir l'abordabilité du logement en Alberta et partout au pays. » ? L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, député fédéral d'Edmonton-Centre

« Le gouvernement de l'Alberta appuie la production et la propriété de logements par et pour les communautés autochtones. Ce travail en partenariat est l'essence même de notre stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations. Nous continuerons de chercher à établir des partenariats semblables pour aider les organisations et les gouvernements des Premières Nations et de la Nation métisse à construire plus de logements abordables pour les peuples autochtones. » ? Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Des logements sûrs, accessibles et abordables sont une priorité pour le gouvernement de l'Alberta. Ces 32 logements financés par le Programme d'immobilisations pour le logement des Autochtones fournissent des résultats tangibles à l'appui de cette priorité. Je me réjouis à l'idée de poursuivre les résultats positifs en partenariat avec les gouvernements et les communautés autochtones. » - Rick Wilson, Ministre des relations autochtones

« Le gouvernement de l'Alberta continue d'offrir une reconnaissance et un soutien accrus aux peuples autochtones de toute la province. Je suis heureux de constater que notre gouvernement continue de mettre l'accent sur des logements sûrs et abordables pour les peuples autochtones. » - Pat Rehn, député provincial, Petit Lac des Esclaves

« Le financement que notre collectivité a reçu a été utile pour atténuer le problème de logement à la Nation. La Nation a toujours été confrontée au problème de la pénurie de logements et est à la recherche continue de possibilités de financement pour construire de nouvelles maisons. » - Rafi Khan, PDG, Première nation de Swan River

« Le financement que notre collectivité recevra du PIH sera tout simplement transformateur. Notre situation en matière de logement est inacceptable depuis longtemps. Mais nous n'avons jamais cessé de travailler avec de nombreuses parties prenantes pour parvenir à une solution fondée sur une planification locale solide. Savoir que le jour est en vue où les familles, les aînés et les personnes dans le besoin peuvent enfin emménager dans un nouveau foyer sera un motif de célébration dans toute notre communauté. » - Valerie Quintal, directrice, Conklin Resource Development Advisory Committee Président, Section locale 193 des Métis de Conklin

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta verseront 4,9 millions de dollars pour les ensembles résidentiels.

et de l' verseront 4,9 millions de dollars pour les ensembles résidentiels. Conklin Resource Development Advisory Committee's Indigenous Housing Initiative (15 logements) :

Le coût total estimatif est de 7,6 millions de dollars.



Financement de l'Alberta Social Housing Corporation (ASHC) et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) - 4,4 millions de dollars.





Conklin Resource Development Advisory Committee ? 1,2 million de dollars.





Cenovus Energy - 2 millions de dollars par année sur cinq ans pour la construction des 15 logements et d'ensembles de logements futurs en collaboration avec le Conklin Resource Development Advisory Committee.

Première Nation de Swan River (rénovation de 17 logements, Swan Hills ) :

Coût total estimatif - 810 000 $.



§ Financement de l'ASHC et de la SCHL - 460 000 $.





§ Swan River First Nation - 350 000 $.

L'IHCP assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones. Le gouvernement accepte de façon continue les demandes soumises à l'IHCP, et on peut trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp.

Le soutien de projets communautaires qui fourniront 32 nouveaux logements abordables dans de petites collectivités est une mesure importante de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta et répond aux recommandations de la commission d'examen du logement abordable de 2020.

et répond aux recommandations de la commission d'examen du logement abordable de 2020. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

