Le ministre Vandal annonce un investissement pour la biofabrication en Saskatchewan





Un financement de 2,5 millions de dollars de PrairiesCan aidera à moderniser la biofabrication au Canada et à créer un centre agroalimentaire

SASKATOON, SK, le 7 oct. 2022 /CNW/ - En raison de l'augmentation spectaculaire de l'insécurité alimentaire mondiale causée par différents facteurs, le gouvernement du Canada est plus déterminé que jamais à renforcer le rôle de chef de file du Canada en matière de production et d'innovation alimentaires. Le gouvernement soutient les innovations dans les domaines de l'agroalimentaire, de la biotechnologie et de la biofabrication qui sont nécessaires pour répondre à la demande croissante d'aliments sains et salubres.

Pour soutenir ce secteur économique essentiel, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement de 2,5 millions de dollars au profit du Global Institute for Food Security (GIFS) de l'Université de la Saskatchewan pour aider à mettre sur pied l'unique installation de biofabrication du Canada consacrée au développement de l'agriculture durable et d'ingrédients alimentaires novateurs.

La Saskatchewan est une puissance agricole qui possède 44 % des terres arables du Canada et l'un des écosystèmes agroscientifiques les plus solides au monde. Cette province est dans une position unique pour aider à répondre aux besoins du marché en matière de produits agroalimentaires et biotechnologiques et devenir un chef de file dans l'alimentation de la population canadienne et du monde entier.

Cet investissement, accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PrairiesCan, permet de créer un centre agroalimentaire au sein d'un réseau canadien émergent de centres de biofabrication au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et maintenant en Saskatchewan, qui mettent cette technologie au service des marchés des soins de santé, de la science des matériaux et de l'environnement. Cette nouvelle infrastructure aidera les chercheurs et les transformateurs canadiens à être plus compétitifs dans les industries agroalimentaires, à accélérer le rythme de la recherche sur l'agriculture durable, à attirer des investissements étrangers au Canada et à fournir une formation dans ce domaine de recherche en pleine expansion, tout en créant des emplois de qualité en Saskatchewan.

Le GIFS joue un rôle essentiel dans la découverte, le développement et la distribution de produits agroalimentaires et biotechnologiques novateurs qui répondent efficacement et durablement à la demande du marché. Cette expansion combinera la génomique, l'apprentissage machine et la biologie automatisée pour créer des protéines, des peptides et des métabolites. Ces technologies fondamentales prolongent la durée de vie des aliments, rendent les plantes plus résistantes aux maladies, réduisent les allergènes ou améliorent la valeur nutritive des produits alimentaires.

L'investissement d'aujourd'hui aide le GIFS à produire ces technologies rapidement, réduisant ainsi le temps dont les chercheurs ont besoin pour tester des théories et créant des possibilités exponentielles d'innovation dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la biofabrication. Il contribuera également à améliorer la capacité de biofabrication du Canada pour d'autres intervenants des secteurs de l'agriculture et de la biotechnologie, à mesure que le gouvernement du Canada développe le secteur canadien de la biofabrication.

Citations

« En soutenant la création d'un centre agroalimentaire en Saskatchewan et en nous appuyant sur les travaux de recherche et de développement déjà solides réalisés au GIFS et à l'Université de la Saskatchewan, nous renforçons la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'industrie agroalimentaire. Notre gouvernement est conscient de l'immense potentiel de la Saskatchewan pour ce qui est de répondre à la demande mondiale croissante de produits alimentaires, et chaque fois que nous verrons une occasion de nous associer à ce secteur pour l'aider à atteindre ses objectifs, nous serons là. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Notre gouvernement investit massivement pour rendre notre agriculture plus résiliente face à la crise climatique. Grâce à des projets de recherche et d'innovation comme ceux menés par le GIFS et l'Université de Saskatchewan, nos producteurs agricoles et entrepreneurs agroalimentaires disposeront d'outils supplémentaires pour assurer la sécurité alimentaire ici et à l'étranger. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cette installation au GIFS deviendra le centre de l'ingénierie biologique pour l'agriculture au Canada et renforcera le rôle de l'Université de la Saskatchewan dans l'avancement de l'agroalimentaire et de la biotechnologie nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. »

- Baljit Singh, Ph. D., vice-président, Recherche, Université de la Saskatchewan

« Respectant les bases de la bioproduction (automatisation et miniaturisation, biologie et informatique), cette plateforme technologique unique réduit le temps nécessaire pour tester des solutions novatrices et les mettre sur le marché. Une fois en ligne, la plateforme réduira la marge d'erreur grâce à l'automatisation des processus de laboratoire, s'appuiera sur une compréhension approfondie des structures et processus biologiques et ajoutera des solutions informatiques puissantes, comme l'intelligence artificielle, afin d'augmenter rapidement la conception et la production de cultures et de produits alimentaires plus nutritifs et durables. »

- Steve Webb, Ph. D. directeur général de GIFS

Faits en bref

La Saskatchewan occupe une position privilégiée pour devenir un chef de file dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'innovation biotechnologique grâce à sa grande expertise agricole et à sa réputation de fournisseur constant d'ingrédients alimentaires de haute qualité

occupe une position privilégiée pour devenir un chef de file dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'innovation biotechnologique grâce à sa grande expertise agricole et à sa réputation de fournisseur constant d'ingrédients alimentaires de haute qualité Les chercheurs du GIFS et de l'Université de la Saskatchewan sont à l'avant-garde de la recherche sur les aliments et les bioproduits au Canada , et sont reconnus internationalement pour leurs spécialités dans les domaines de l'alimentation pour la santé, de la chimie alimentaire, de la transformation, de la biotechnologie et de la bioénergie.

sont à l'avant-garde de la recherche sur les aliments et les bioproduits au , et sont reconnus internationalement pour leurs spécialités dans les domaines de l'alimentation pour la santé, de la chimie alimentaire, de la transformation, de la biotechnologie et de la bioénergie. Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), offert dans les Prairies par PrairiesCan, répond aux besoins des entreprises en matière de création, de croissance et d'entretien d'écosystèmes d'innovation régionaux inclusifs.

Un récent rapport du McKinsey Global Institute estime que le marché des produits agroalimentaires et biotechnologiques atteindra 4 000 milliards de dollars au cours des 10 à 20 prochaines années, et qu'un tiers de ce marché est lié à l'agriculture.

Liens connexes

