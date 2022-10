Sterling Capital Brokers lance son tout premier programme intégré de soins de santé virtuels





TORONTO, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Sterling Capital Brokers (« SCB » ou la « société »), la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada, s'associe à Dialogue Health Technologies Inc. (TSX: CARE) (« Dialogue »), la principale plateforme de soins virtuels et de mieux-être au Canada, pour offrir Bien-être , un nouveau programme de promotion d'un mode de vie sain.

SCB travaille fièrement avec Dialogue en tant que partenaire de confiance depuis 2 ans. Plus de 85 % de la clientèle de la société tire parti des services de Dialogue dans les domaines des soins primaires, de la santé mentale et des programmes d'aide aux employés. Le nouveau programme Bien-être de Dialogue est le premier modèle de soins de santé virtuels préventifs du genre au Canada. Il comprend des programmes visant à créer de saines habitudes, à promouvoir les défis en matière de bien-être, et à fournir du contenu vérifié cliniquement pour l'éducation sur la santé et le mieux-être.

« 80 % des Canadiens ne font pas les 150 minutes d'activité physique recommandées par semaine », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. Le programme Bien-être fournit aux membres les outils dont ils ont besoin pour adopter des habitudes plus saines, ce qui peut retarder ou contribuer à prévenir les maladies chroniques, et il est recommandé par le Center for Disease Control pour réduire les risques de souffrir de dépression ou d'anxiété. Nous voyons les résultats : 80 % des membres participants au programme Bien-être parviennent à faire plus de 150 minutes d'activité par semaine, et les utilisateurs autrement sédentaires ont augmenté le temps qu'ils accordent à l'activité physique quotidienne de 75 %. »

« Sterling privilégie les produits novateurs en travaillant en collaboration avec un ensemble diversifié de fournisseurs partout au pays. Le programme Bien-être de Dialogue est un ajout intéressant à notre offre de services centrée sur les soins virtuels préventifs. Ces services ont pris de plus en plus d'importance pour nos clients à mesure que nous évoluions pendant la pandémie de COVID-19 et que nous faisions le virage vers le travail à distance, a déclaré John Griffin, président de SCB. Nous sommes convaincus que cette nouvelle plateforme améliorera les régimes d'avantages sociaux de nos clients en offrant de nouvelles possibilités de soutien à leurs employés ».

Voici la déclaration de Stefan Ionescu, cofondateur de SCB, au sujet du lancement du produit : « Sterling et Dialogue ont l'objectif commun de fournir une technologie novatrice à notre clientèle. Les deux entreprises souhaitent fournir des services aux employés au moyen d'interfaces conviviales et de formats accessibles. Le programme Bien-être est un ajout précieux à cette offre ».

À propos de Sterling Capital Brokers

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondée en 2014, et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada. Elle est spécialisée dans les services aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales partout au Canada. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.

À propos de Dialogue

Constituée en 2016, Dialogue est la principale plateforme de soins virtuels et de mieux-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Notre équipe de spécialistes de la santé est au service des employeurs et des entreprises qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est une infrastructure de soins de santé à guichet unique qui centralise tous nos programmes dans une application unique et conviviale, offrant un accès aux services à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette, 24 h sur 24, 365 jours par année.

