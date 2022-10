DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS DE LA FONDATION BBCM SE DÉROULENT CE WEEK END : LE 4(E) CARNAVAL DES COULEURS ET LE 31(E) FESTIVAL BLACK & BLUE





MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation BBCM propose en édition « post pandémie » deux grands événements pendant toute la fin de semaine de l'Action de Grâce :

- La 4e édition du Carnaval des couleurs, qui se déplace pour la première fois à l'Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles, coin Clark & Ste-Catherine, avec une superbe programmation multiculturelle et artistique pour tout le monde, et totalement gratuite, dès 18h vendredi soir 7 octobre, ainsi que samedi et dimanche de 13h à 23h. Sous la direction artistique de Yannick Daigle, la programmation comprend entre autres Sandy Duperval, Corneille, Florence K, Jonas Tomalty, Élizabeth Blouin-Brathwaite, des drags queens, des musiciens cubains et d'ailleurs, des amuseurs publics, des danseurs, des marionnettes géantes, etc. Aussi des conférences interactives sur des sujets chauds (homophobie, racisme, discrimination et haine sur Internet) au Pavillon de l'Esplanade samedi et dimanche entre 10h30 et 12h30. Pour consulter toute la programmation : carnavaldescouleurs.org ou quartierdesspectacles.com

-La 31e édition du Festival Black & Blue qui attire de nombreux touristes avec son événement phare : la grande nuit du Black & Blue 360 degrés, pour la première fois à la salle circulaire TOHU, Cité des arts du cirque, de 22h dimanche 9 octobre à 8h lundi matin. Un menu original et novateur, avec 9 DJs renommés montréalais, et des présentations artistiques selon 6 thèmes de style « house » newyorkais, en continu toute la nuit, sous la direction artistique de Louis Guillemette. On affiche déjà presque complet pour cet événement principal. D'autres activités sont au menu ce weekend, dont le Bal en cuir vendredi soir 7 octobre au Cabaret Lion d'Or, le Party District samedi au Club Soda, des pré-partys et after-partys, et des cocktails dans des bars du Village gai, etc. Pour toute la programmation du Festival Black & Blue : bbcm.org

La Fondation BBCM bénéficie de l'aide financière de Tourisme Québec, Patrimoine Canadien, Ville de Montréal, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, Tourisme Montréal, Montréal Centre-Ville, ainsi que d'un important nombre de partenaires privés et communautaires.

SOURCE Fondation BBCM

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 11:54 et diffusé par :