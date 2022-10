Tact.ai accueille deux nouveaux cadres de l'industrie pharmaceutique en tant que conseillers du conseil d'administration afin d'accélérer l'innovation dans l'engagement client des sciences de la vie





Giuseppe Firenze d'Eli Lilly et Desmond Creary de Novartis rejoignent la société d'engagement client soutenue par des leaders des sciences et technologies de la vie

SUNNYVALE, Californie, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Tact.ai , la société d'engagement client pour les sciences de la vie, a annoncé la nomination de deux nouveaux conseillers du conseil d'administration issus de l'industrie pharmaceutique : Giuseppe Firenze, responsable de l'information commerciale mondiale chez Eli Lilly and Company, et Desmond Creary, responsable de l'engagement client chez Novartis US. Giuseppe et Desmond joueront un rôle clé dans le développement des capacités avancées de la plateforme pour permettre de fournir plus rapidement des médicaments innovants à davantage de patients.

Tact.ai, qui accompagne aujourd'hui un tiers des 15 premières entreprises pharmaceutiques mondiales, permet de façonner de meilleures expériences client, plus personnalisées et sur tous les canaux, en transformant les investissements en matière de CRM, de données et de connaissances ainsi que d'autres solutions client en un système d'engagement unifié qui offre une efficacité et une productivité accrues à grande échelle. Alors que les clients sont de moins en moins accessibles, Accenture a noté que 88 % des professionnels de la santé seraient deux fois plus enclins à rencontrer des entreprises qui offrent un meilleur engagement client en fonction de leurs préférences.

« Le secteur offre une valeur considérable aux professionnels de la santé qui l'utilisent », a déclaré Giuseppe Firenze, vice-président et responsable de l'information commerciale chez Eli Lilly. « La plateforme de Tact permet aux équipes d'avoir de meilleures interactions avec les clients en les préparant, en prenant en charge tous les canaux d'interaction et les nouveaux canaux émergents, et en fermant la boucle afin de capturer les informations. Je pense que Tact a sans aucun doute l'opportunité de créer un impact plus innovant et positif sur la façon dont les entreprises pharmaceutique et les professionnels de la santé collaborent. »

« Toutes les entreprises du secteur des sciences de la vie sont en concurrence pour être plus visibles, plus fiables et plus appréciées de leurs clients », a affirmé Desmond Creary, responsable de l'engagement client chez Novartis Pharma US. « C'est agréable de travailler avec une entreprise qui comprend l'importance de chaque interaction, que ce soit par le biais d'une caméra, d'un chat ou d'un face-à-face, pour améliorer les résultats des patients. Je suis très heureux de rejoindre la mission de Tact.ai, qui consiste à permettre aux patients de bénéficier plus rapidement de médicaments innovants. »

« Notre plateforme d'engagement client a reçu un accueil formidable depuis que nous sommes entrés sur le marché des sciences de la vie », a indiqué Chuck Ganapathi, fondateur et PDG de Tact.ai. « L'expérience de Giuseppe et Desmond, qui permettent à leurs équipes d'offrir des interactions de qualité dépassant les attentes des clients, s'ajoutera de façon exponentielle à ce que nous construisons dans Tact afin que nos clients puissent accéder à des capacités éprouvées qui donnent aux marques un avantage concurrentiel. Nous sommes impatients de partager leur vision sur la plateforme pour contribuer à faire progresser les missions de nos clients. »

L'engagement client dans les sciences de la vie alimenté par l'IA a suscité beaucoup d'intérêt de la part des leaders de la technologie et des sciences de la vie. En mars, Tact.ai a reçu de Hikma son quatrième investissement dans l'industrie des sciences de la vie, après sa levée de fonds de 33 millions de dollars US l'année dernière auprès de Novartis (dRx Capital), Lilly, et McKesson Ventures fin 2021.

La société d'engagement client pour les sciences de la vie

Tact.ai a pour mission d'aider les organisations du secteur des sciences de la vie à susciter un engagement significatif de la part de leurs clients grâce à son logiciel axé sur l'humain. Notre plateforme d'engagement alimentée par l'IA permet aux équipes sur le terrain de travailler avec leurs clients de manière inédite pour obtenir de meilleurs résultats. Tact.ai, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, est soutenu par certaines des plus grandes entreprises mondiales de capital-risque, de technologie, de soins de santé et de sciences de la vie, notamment le fonds de capital-risque M12 de Microsoft, Salesforce Ventures, Novartis, Lilly, Hikma et McKesson Ventures. Rendez-vous sur : https://www.tact.ai/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/493203/Tact_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 11:35 et diffusé par :