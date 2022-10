Santé Canada homologue un vaccin de rappel contre la COVID-19 ciblant les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron





OTTAWA, ON, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Santé Canada a approuvé un deuxième vaccin de rappel ciblant les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. Il s'agit d'une version actualisée du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty de Pfizer-BioNTech dont l'utilisation comme dose de rappel est approuvée pour les personnes de 12 ans et plus.

Santé Canada a homologué ce vaccin à la suite d'un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes, qui ont démontré l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin. Le vaccin de rappel devrait entraîner une forte réponse immunitaire contre le virus index du SRAS-CoV-2 ainsi que contre les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. Il est attendu qu'il présente un profil d'innocuité semblable à celui du vaccin original Comirnaty de Pfizer-BioNTech et que ses effets secondaires soient généralement légers.

La vaccination demeure l'un des outils les plus efficaces pour se protéger et protéger les familles et les collectivités contre la COVID-19. Les données probantes révèlent que tous les vaccins à ARNm contre la COVID-19 dont l'utilisation est approuvée au Canada demeurent très efficaces pour prévenir les formes graves de la COVID-19 ainsi que l'hospitalisation et le décès attribuables au virus. Le fait de suivre le calendrier de vaccination contre la COVID-19, y compris les doses de rappel recommandées, contribue à protéger les personnes contre les formes graves de la maladie et les autres complications qui y sont associées.

Santé Canada a assorti l'homologation de conditions, exigeant que Pfizer-BioNTech continue de fournir des renseignements sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin bivalent contre les sous-variants BA.4 et BA.5. Ainsi, le Ministère disposera de plus amples données tirées d'études en cours et de l'utilisation réelle du vaccin pour veiller à ce que les avantages du vaccin l'emportent toujours sur les risques, de même que pour détecter tout problème éventuel d'innocuité.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de surveiller de près l'innocuité de ce vaccin au Canada et à l'étranger et prendront les mesures qui s'imposent en cas de préoccupations en matière d'innocuité.

