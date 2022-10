Sunwing célèbre les nouveaux Avantages Be Live destinés aux Canadiens offerts par la chaîne hôtelière Be Live Hotels, avec la publication d'une nouvelle brochure numérique et des incitatifs exclusifs pendant le mois d'octobre





MONTRÉAL, 07 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet hiver, Sunwing aidera les clients à en obtenir plus pendant leurs escapades avec Be Live Hotels avec le lancement par la chaîne hôtelière des Avantages Be Live, un nouveau concept destiné aux clients canadiens optant pour le voyagiste. Dans le cadre de cette nouvelle offre, les clients qui réserveront leurs escapades dans certaines propriétés Be Live Hotels en République dominicaine d'ici le 31 octobre 2022 pourront profiter de tarifs réduits et d'avantages de voyage supplémentaires.

De plus, les voyageurs qui achèteront un forfait vacances dans la chaîne hôtelière Be Live Hotels à Punta Cana, à Puerto Plata ou à La Romana pour un départ ayant lieu au plus tard le 30 avril 2023 seront automatiquement inscrits au tirage d'un séjour tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Be Live Collection Punta Cana ou au Be Live Collection Marien avec Sunwing. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire de concours sur le site Sunwing.ca*.

Avec de splendides hôtels familiaux et hôtels pour adultes situés le long des côtes de la République dominicaine, la chaîne hôtelière Be Live Hotels offre aux vacanciers de tous âges la possibilité de faire de leurs rêves de vacances une réalité. Ses propriétés teintées du charme de la République dominicaine permettent aux clients de vivre des expériences tout compris de qualité supérieure pensées avec soin avec des commodités VIP. Avec les Avantages Be Live, les Canadiens se sentiront comme à la maison sous les tropiques au Be Live Collection Punta Cana, au Be Live Collection Punta Cana Adults Only, au Be Live Collection Canoa, au Be Live Collection Canoa Adults Club et au Be Live Collection Marien. Ces hôtels comprennent les inclusions suivantes :

Bracelet distinctif Avantages Be Live

Emplacements préférentiels des chambres

Cocktail hebdomadaire, exclusif aux clients de Sunwing

Événements sportifs canadiens diffusés toutes les fins de semaine au bar sportif de l'hôtel

Bar à poutine au moins trois fois par semaine

Wi-Fi gratuit partout dans l'hôtel

Les familles et les groupes d'amis pourront profiter de tarifs de groupe exclusifs, ainsi que de la gratuité pour le huitième adulte sur les réservations effectuées d'ici le 31 octobre 2022. De plus, les voyageurs en solo seront heureux de découvrir l'exemption de supplément pour personnes seules pour certaines catégories de chambres des propriétés Be Live Hotels participantes, notamment :

Suite junior Adults Club au Be Live Collection Canoa Adults Club

Chambre de luxe Adults Club au Be Live Collection Marien

Suite des maîtres au Be Live Collection Punta Cana Adults Only



Les voyageurs peuvent se tenir au courant des plus récents et des plus beaux hôtels en République dominicaine avec le lancement de la brochure numérique de Sunwing portant sur les propriétés Be Live Hotels. Dans cette brochure, Jeffrey J. Vandenberghe, directeur des ententes contractuelles, des ventes et du marketing de la chaîne hôtelière Be Live Hotels aux États-Unis et au Canada, aborde les tout nouveaux Avantages Be Live tout particulièrement destinés aux vacanciers canadiens. Les clients à la recherche de vacances en famille pourront également découvrir des informations exclusives sur les raisons pour lesquelles les escapades tropicales sont toujours meilleures ensemble. De plus, les voyageurs trouveront beaucoup de contenu dans la brochure duquel s'inspirer pour la sélection de leurs vacances hivernales, de leur mariage à destination et bien plus.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

