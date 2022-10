ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS RENFORCE SON ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLES DE TITRES À REVENU FIXE PLUS AVEC DES PROFESSIONNELS TALENTUEUX ET EXPÉRIMENTÉS





LONDRES, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investmentstm, une société indépendante de premier plan, de stature mondiale, spécialisée dans la gestion d'actifs et comptant 476 milliards de dollars* d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé l'équipe des titres à revenu fixe Plus en lui adjoignant deux gestionnaires de portefeuilles à haut rendement, Sarah Harrison et Luigi Algisi, CFA. Sarah Harrison et Luigi Algisi dépendent directement de Jens Vanbrabant, CFA, gestionnaire de portefeuilles senior et sont basés à Londres.

Sarah Harrison rejoint l'équipe en charge des titres à revenu fixe Plus en tant que gestionnaire de portefeuilles senior. Elle occupait auparavant le poste de gestionnaire de portefeuilles de crédit chez Morgan Stanley, où elle a été responsable des stratégies de haut rendement en Europe et co-gestionnaire de portefeuilles pour les stratégies de haut rendement au niveau mondial. Avant cela, elle était analyste de crédit pour le cabinet. Elle a commencé sa carrière dans le secteur de la gestion d'actifs en 2009 après avoir obtenu une licence en administration des affaires de la Schulich School of Business.

Luigi Algisi a été promu gestionnaire de portefeuilles pour l'équipe en charge des titres à revenu fixe Plus. Il était auparavant analyste senior pour l'équipe de recherche sur les titres à revenu fixe mondiaux d'Allspring. Avant cela, il a été analyste de crédit chez Canaccord Genuity et occupait précédemment un poste d'analyste chez Lyras Financial Services Ltd et chez Libra Equity Ltd. Il a commencé sa carrière en 2009, dans le secteur de la gestion d'actifs, après avoir obtenu un diplôme en économie et finance de l'Université de Cattolica del Sacro Cuore et une maîtrise en finance et matières premières de Birkbeck, Université de Londres.

« J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Harrison et Luigi Algisi au sein de notre équipe de gestion de portefeuilles, a déclaré Janet Rilling, CFA, responsable de l'équipe en charge de titres à revenu fixe Plus. Ils possèdent tous deux une vaste expérience en analyse du crédit, ce qui permettra de renforcer notre sens aigu du haut rendement à l'échelle mondiale. »

Ces embauches s'appuient sur les ressources de titres à revenu fixe d'Allspring qui ont été renforcées plus tôt cette année sous la direction de Janet Rilling et Henrietta Pacquement, CFA, en charge des titres à revenu fixe mondiaux.

Pour en savoir plus sur Allspring, consultez le site www.allspringglobal.com.

À propos d'Allspring Global Investments

Allspring Global Investmentstm est une société de gestion d'actifs indépendante avec plus de 476 milliards de dollars US d'actifs sous gestion*, des bureaux dans le monde entier et des équipes d'investissement soutenues par 450 professionnels de l'investissement. Allspring s'engage à investir de manière réfléchie, à planifier de manière ciblée et à inspirer une nouvelle ère d'investissement qui vise à la fois des rendements financiers et des résultats positifs.

* Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion comptaient 93 milliards de dollars américains provenant de Galliard Capital Management, une société de gestion non affiliée à la société Allspring/GIPS.

