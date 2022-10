Lancement de la Semaine de la prévention des incendies 2022





MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), annonce le début de la Semaine de la prévention des incendies. Cet événement annuel vise à sensibiliser la population et à promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies. Cette année, la Semaine se déroule du 9 au 15 octobre. Soulignons qu'en 2022, la semaine de la prévention incendie célèbre son 100e anniversaire en Amérique du Nord.

La Semaine permettra au SIM d'attirer l'attention sur trois types d'incendie : les incendies impliquant différents équipements alimentés par des piles au lithium-ion , les incendies causés par des articles de fumeurs , qui sont une des principales causes d'incendie responsables des décès, ainsi que les incendies reliés à la cuisson , encore une des principales causes d'incendie de bâtiment. Le SIM mettra de l'avant ces trois causes d'incendie afin de promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien pour prévenir les feux, tout en rappelant l'obligation de se prémunir d'un avertisseur de fumée fonctionnel puisque ces appareils permettent de sauver des vies.

Pour plus d'information sur ces causes d'incendie et d'autres, le SIM invite la population à consulter la section Conseils de prévention de son site web. La Ville et le SIM incitent aussi les Montréalaises et les Montréalais à respecter ces conseils pour sauver des vies et pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

« Assurer la sécurité des Montréalaises et des Montréalais est notre priorité. La prévention des incendies est un élément clé pour y arriver et cette campagne annuelle de sensibilisation est d'une grande importance pour nous et le SIM afin d'accomplir cette mission. Nous savons que 85 % des incendies sur l'île de Montréal sont liés à la distraction ou à la négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Nous pouvons tous faire une différence pour mieux sensibiliser et informer la population des comportements à éviter », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« La priorité des agents de prévention ainsi que des pompières et des pompiers de Montréal est de s'assurer de déployer des offensives de prévention efficaces dans le but de sensibiliser la population aux risques d'incendie et les responsabiliser aux exigences à respecter », a mentionné Chantal Bibeau, Assistante-Directrice du SIM à la Direction stratégique et de la prévention incendie. Soulignons que Mme Bibeau est également présidente du comité de prévention de l'Association des chefs pompiers du Canada depuis 2020 et qu'elle siège à la Commission canadienne des codes de bâtiments et de prévention incendie en tant que membre votant.

Portes ouvertes 2022

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ouvre ses portes à la population montréalaise. En effet, jusqu'au 15 octobre 2022, de 8 h 30 à 16 h, 9 casernes participeront à l'événement afin d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une foule d'activités visant à accroître la sensibilisation à la sécurité incendie.

Ces journées offrent l'occasion aux citoyennes et aux citoyens de découvrir l'univers des casernes et d'en apprendre davantage sur les métiers de pompier et d'agent de prévention. Celles-ci sont également l'occasion de recevoir divers conseils de prévention, visiter les camions, profiter du SIMulateur , rencontrer la mascotte Chef , et bien plus encore! Le personnel pompier et les agents de prévention seront sur place pour accueillir la population et coordonner les visites. Pour en savoir davantage sur les casernes qui ouvrent leurs portes, consultez l'horaire .

Participation aux activités publiques

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le SIM invite la population à participer à différentes activités publiques de sensibilisation. La liste de ces activités peut être consultée sur cette page .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de la Semaine de la prévention des incendies .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 10:30 et diffusé par :